Crima a avut loc în cartierul Frumoasa din Iași. Bărbatul a sunat la televiziune și a anunțat că și-a omorât mama. Femeia a fost omorâtă chiar de ziua ei de naștere.

Prezentatoarea tv Gabriela Calițescu a contactat autoritățile imediat după ce s-a convins că nu este o glumă de 1 aprilie.

„Eu am crezut că este o glumă find 1 aprilie. Am stat de vorbă cu dumnealui, am vorbit cu Poliția, cu Salvarea. Mi s-a părut incredibil că o persoană care trece prin așa ceva sună la televiziuni, nu la autorități. Vă dați seama în ce pericol suntem?”, a spus Gabriela Calițescu, moderatoare Nașul TV, în direct la Realitatea PLUS.

Detalii înfiorătoare au fost dezvăluite în timpul convorbirii purtate cu criminalul.

„Ea a venit cu cuțitul la mine și ca să mă apăr i-am băgat cuțitul, am sărit la ea și am... Mama a implinit azi 69 de ani pe 1 aprilie, dar nu e nicio pacaleala asta. E moartă, nu mai...”, a spus autorul crimei la telefon. Imediat a adăugat că mama sa a murit „acum 10 minute... nu are niciun puls, nimic... (...) N-am deschis usa, deschid cand vine politia. (...) Ma uit pe geam dupa politie... Vine si salvarea? Trebuie și salvarea... Au venit polițiștii...”, a încheiat criminalul conversația de la telefon.

Prezentatoarea a cerut apoi explicații de la poliție privind procedura de intervenție, potrivit Realitatea PLUS.

„Domnule Balea, Gabriela Calițescu, am sunat mai devreme la 112 pentru că un telespectator a sunat la Nasul Tv, n-a avut incredere sa sune la politie si nici la salvare, domnul Amandei Daniel in varsta de 38 ani...”, a declarat prezentatoarea TV.

Operatorul de la Poliție i-a spus că „stiu despre ce vreti sa-mi spuneti, dar acolo fiind vorba despre o infractiune de genul omor nu va pot oferi detalii pentru ca este o infractiune de competenta procurorului”.

Ucigașul era bolnav psihic și nu voia să mai ia tratamentul, susține o vecină.



Femeia a povestit că „era bolnav, doar bolnav psihic. Era cuminte dar boală la cap... nu mai judeca. Băieții ăștia de la poliție o zis ca le-o luat, nu are cine sa ii faca inmormantare. Ea avea in jur de 73 ani, el 39. Era singurul baiat, nu mai avea altul, l-a crescut. Niciodata nu am auzit scandal, am vorbit cu ea alaltaieri, si ieri cu baiatul, Daniel. Mama se plangea ca nu ar lua tratamentul, daca nu ia tratamentul e rau, nu prea voia sa ia tratamentul”, potrivit Realitatea PLUS.

„La data de 01.04.2021, IPJ Iași a fost sesizat, de o moderatoare de la Nașul TV, cu privire la faptul că un bărbat, de 38 de ani, a sunat în direct la emisiunea ei și a menționat că o va ucide pe mama sa. Imediat a fost direcționat un echipaj la fața locului, care a găsit o femeie, în vârstă de 69 de ani, ce prezenta o plagă înjunghiată în zona gâtului și se afla în stare de inconștiență, iar autorul era în altă cameră.

Un echipaj medical a efectuat manevrele de resuscitare, dar ulterior a fost declarat decesul. Din primele date s-a stabilit că autorul suferă de afecțiuni psihice și a fost externat de curând de la Spitalul de Neuropsihiatrie Socola", a transmis IPJ Iași.

„Apelul la 112 a fost făcut de producătoarea TV și am trimis acolo echipaje și poliţia. Un nou mod de anunț al situațiilor de urgentă!”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, şefa UPU SMURD Iaşi, în presa locală.