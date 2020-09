Crește prețul la factura pentru electricitate - Cum își pot negocia românii tarifele

Producătorii de energie electrică aruncă bomba! După liberalizarea pieței energiei electrice de la începutul anului viitor, există posibilitatea ca prețurile să crească. Cum își vor putea negocia românii contractul pentru a plăti mai puțin, aflați din materialul următor.

Situație îngrijorătoare pentru români. Din 2021 ar putea crește prețurile la energia electrică. Mai exact, sumele nu vor mai fi stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie ci vor putea fi negociate direct de fiecare român cu furnizorul.

"Apetitul consumatorului de a schimba furnizorul nu influenteaza in mod direct pretul pe bursa. Acolo au loc tranzactii intre producator si distribuitor. Depinde de cantitatil de energie si platformele pe care oferteaza producatorii. Nu consumatorul va decide un pret mai mic, ci oferta producatorul de energie", spune Silvia Vlasceanu, director Asociatia de Utilitati de Energie.

Creșterea prețurilor depinde însă de mai multe lucruri.

"Daca nu vom investi in capacitati de productie si acum si pe termen lung ramanem la mana lui Dumnezeu. Dumnezeu daca da un an hidrologic bogat, cu productie mare hidro atunci sunt premise ca preturile sa schimbe trendul de crestere si sa o ia in jos. Dar daca nu vom reusi, probabil preturile vor creste", explica si Razvan Nicolescu, fost ministrul al Energiei.

"Noi avem putine capacitati de productie. Noi pe hartie avem putere instalata 22000mw, dar nu ajungem nici la 9000. Daca vine o iarna grea ,dupa un an secetos, sa vedem cum o sa importam la maxim, nu o sa mai putem sa importam pentru ca astea sunt capacitatile limitate si normal ca pretul o sa creasca", a explicat la Realitatea PLUS si Petrisor Peiu, coordonator Realitatea Financiara.

În acest context, multe companii noi au intrat pe piață! În primele șase luni ale anului, numărul companiilor înfiinţate în sectorul energiei şi al gazelor a crescut cu 51%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut! Specialiștii ne recomadă însă să citim cu atenție contractul în cazul în care ne decidem să schimbăm furnizorul, dar, în același timp, să fim foarte atenți la consumul de electricitate.

Liberalizarea pieței electricității pentru agenții economici s-a încheiat la finele anului 2014. La 1 iulie 2020, in aceasta vara, s-a liberalizat si piata gazelor naturale, iar de anul viitor, de la 1 ianuarie se va liberaliza piata energiei electrice si pentru noi, consumatorii casnici. Asta înseamnă că

Totul depinde de cum vor reacționa consumatorii și dacă se vor grăbi să încheie noi contracte pentru furnizarea curentului electric.

Pretul depinde de oferta, atata vreme cat oferta ramane limitata si depinde de conditii meteo, de cum va fi iarna, sunt multe necunoscute daca preturile vor scadea sau vor creste la bursa de energie electrica.

Dar o creștere a prețurilor depinde atât de condiţiile pieței din acel moment, cât şi de apetitul de risc al consumatorilor, daca acestia se grabesc sa incheie noi contracte.