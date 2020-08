Crește numărul cazurilor de COVID-19 în Coreea de Sud. Masca de protecție, obligatorie în spațiul public, în Seul

Pe zi ce trece, situația devine tot mai îngrijorătoare în Coreea de Sud ca urmare a cazurilor noi de infecție cu coronavirus raportate zilnic în tot mai multe regiuni ale țării. O demonstrează și ultimul raport dat publicității, astăzi, potrivit căruia numărul zilnic al noilor cazuri de COVID-19 a sărit de 300, după ce, timp de două zile, s-a aflat sub acest prag, relatează The Korea Herald. Având în vedere situația epidemiologică actuală, autoritățile din Seul au dispus ca, îcepând de luni, 24 august, masca de protecție să devină obligatorie în spațiul public, în capitala sud-coreeană, scrie și The Korea Times.

