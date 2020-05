Coronavirus. Situație DISPERATĂ pe o navă de croazieră lângă SUA: românii au intrat în GREVA foamei. Cer să plece acasă

Este vorba despre 15 angajati ai companiei Royal Caribbean, care sunt blocati de doua luni la bordul vasului, relateaza Daily Mail, scrie ziare.com.

Romanii spun ca nu au mai mancat de joi dupa-amiaza si vor sa isi convinga astfel sefii sa ii lase sa plece acasa.

Nava Navigator of the Seas urma sa acosteze duminica in Miami, iar romanii spera sa poata lua avionul de acolo, la sfarsitul saptamanii, pe 16 mai.

Miercuri, grupul fusese transferat de pe vasul Anthem of the Seas pe insula privata a companiei, in Bahamas, insa joi oamenii au fost anuntati ca urma un alt transfer, pe Enchantment of the Seas, apoi transportati in Barbados, iar de acolo urmau sa ia avionul catre Romania pe 21 mai.

Romanilor nu li s-a explicat aceasta ultima amanare. Initial, oamenii ar fi trebuit sa ajunga acasa pe 30 martie, insa reprezentantii companiei nu le-au furnizat nicio explicatie pentru intarziere.

„Sanatatea mea psihica se degradeaza. Nu mai avem nicio speranta", a spus unul dintre membrii echipajului, sub protectia anonimatului, citat de Miami Herald.

„Am intrat in aceasta greva pentru ca cineva trebuie sa faca ceva. Sanatatea mentala se prabuseste", a declarat un alt membru al personalului vasului de croaziera. Romanii spun ca reprezentantii companiei i-au amenintat cu sanctiuni daca vorbesc cu jurnalistii, mai scrie ziare.com.

Michael Bayley, CEO al Royal Caribbean, a spus ca urmeaza sa fie semnat un acord cu Centrul pentru Controlul si Preventia Bolilor (CDC) din Statele Unite, astfel incat romanii sa poata fi repatriati, cu respectarea masurilor de siguranta legate de raspandirea coronavirusului.

Pe 26 aprilie, un tânăr din Bacău angajat pe o navă de corazieră a povestit situatia in care se afla de peste o luna, la Realitatea PLUS . Deși nu mai au turiști, ei sunt blocați pe navă în largul coastei Floridei și nu se pot întoarce acasă, În total, pe navele aceleiași companii s-ar afla peste 300 de români.