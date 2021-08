Șapte minute, atât a durat intervenția spectaculoasă a polițiștilor care fuseseră sesizați că o mamă din Călărași ar fi vrut să-și omoare copilului.

Apelul la 112 a fost dat de un tânăr din Olanda care nu a stat pe gânduri în momentul în care femeia i-a mărturisit gestul extrem la care voia să recurgă.

”În regim de urgență, am luat legătura cu colegii mei de la IPJ Călărași. Am transmis și acestora ceea ce mi-a transmis apelantul, iar ulterior, în 7 minute de la momentul sesizării, persoana în cauză a fost identificată. Sosiți la fața locului, colegii mei i-au identificat pe tânără împreună cu copilul minor și concubinul acesetaia. Copilul a fost lăsat în grija tatălui, iar femeia a fost transportată la sediul Poliției pentru cercetări”, a declarat Cosmin Ciulu, polițist salvator.

Tânărul a povestit pe rețelele de socializare că a trecut prin momente greu de imaginat.

”Azi am trăit un episod destul de dur care mi-a dovedit din nou cât de fragil și improbabil poate fi cursul vieții. (..) Am primit un mesaj de la o mămică din România pe care nu o cunosc, foarte tânără, care mi-a spus că îi este frică că o să-și ucidă copilul care este de o vârstă foarte fragedă. Felul în care tânăra mi-a scris m-a îngrijorat foarte tare așa că am decis să anunț poliția. Menționez că locuiesc în Olanda. Am simțit că acest caz este unul aparte și trebuie rezolvat urgent”, a scris tânărul salvator.

Autoritățile fac verificări pentru a înțelege ce ar fi putut să o determine pe tânăra mamă să recurgă la un astfel de gest.