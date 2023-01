Vecinii au fost cei care au alertat autoritățile de teamă să nu se întâmple o tragedie. un echipaj a ajuns de urgență la fața locului.

Oamenii legii au găsit pistolul în casa familiei, iar tatăl micuțului a fost reținut chiar in timpul unei transmisiuni in direct la un post de televiziune. Acum va răspunde în fața legii pentru că și-a pus copilul în pericol.

NEW: Neighbors who saw a toddler in diapers wandering around a Beech Grove, Indiana, apartment complex with a loaded handgun called police. The incident was caught on building cameras. The father - who lied that he didn’t own a gun - was arrested. #inlegis https://t.co/FPpHFNi4rn pic.twitter.com/UGic373G4L