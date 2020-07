Contul de Twitter al fiului lui Donald Trump, restricționat temporar de rețeaua de socializare

Ne amintim că hidroxiclorochina a fost frecvent menţionată de preşedintele republican drept o metodă de vindecare a maladiei cu origine în China. Twitter a emis un comunicat conform căruia postarea fiului preşedintelui încalcă politica sa referitoare la răspândirea unor informaţii eronate şi potenţial periculoase în legătură cu virusul corona şi a anunţat că Donald Trump Jr nu mai are dreptul să posteze pe contul său timp de 12 ore, scrie RADOR.

Donald Trump Jr.'s Twitter account will have some of its functionality limited for 12 hours after he tweeted a video that ran afoul of Covid-19 misinformation policies, a company spokesperson says https://t.co/Ch1DkZdoke