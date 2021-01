Continuă audierile în dosarul TelDrum: Fiul și fosta soție a lui Dragnea, în fața procurorilor

”M-am prezentat fara avocat, nu pentru ca nu m-as teme. In tara asta e o prostie, o naivitate, sa nu te temi, ci pentru ca nu exista nicio minima conexiune intre prezenta mea in viata lui Liviu (Dragnea -n.r) si dosarul TelDrum. Procurorul m-a informat care sunt drepturile. Nu am dat nici-o declaratie. Era optiuea mea si am ales sa ma prevalez de acestea. Ce contributie ar fi put avea eu la cercetarea unor presupuse fapte petrecute in 2000? M-am nascut in anul 1992. Aveam 8 ani in 2000. Este o incercare de a face circ public", a afirmat iubita lui Dragnea.

Aceasta sustine ca nu ar fi "o intamplare" faptul ca pe 22 decembrie a iesit public cu declaratii "despre abuzurile si tortura la care este supus Liviu", iar a doua zi a primit citatiile.

"Mie, personal, nu mi se pare o coincidenta. (...) Singurul lucru la care a trebuit sa raspund este daca sunt in vreo relatie cu vreunul dintre inculpati. Am recunoscut - cu Liviu, asa cum stiti si dumneavoastra, dupa cum stie si toata lumea. Pe ceilalti nu ii cunosc. Si fratele tot in calitate de martor a fost citat. E un cocktail. A chemat toate rudele posibile sa ne arate noua daca mai indraznim sa vorbim impotriva lor. Fratele meu e plecat din tara din 2015. S-a intalnit cu Liviu de 3 ori. S-au saluta din complezenta", a mai spus Irina Tanase.