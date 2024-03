„Pentru români, un subiect extrem de important este finalizarea aderării la spaţiul Schengen. Securitatea graniţelor europene este foarte importantă pentru că este vorba despre siguranţa noastră, a copiilor noştri şi a democraţiilor liberale. România este un furnizor de securitate şi de predictibilitate care asigură siguranţa graniţelor UE şi NATO şi, din acest motiv, are pe deplin dreptul să devină membru deplin al spaţiului Schengen", a transmis Nicolae Ciucă.



El a spus că România merită respect şi cetăţenii nu trebuie să stea la coadă ca să pătrundă în spaţiul Schengen.



"România merită să devină membru cu drepturi depline al spaţiului Schengen. Ne-am îndeplinit obligaţiile şi, de aceea, avem un interes legitim pentru ca acest obiectiv să devină realitate şi mulţumim că aţi inclus acest subiect în manifestul electoral pe care îl vom vota mai târziu, în cursul zilei de astăzi", a adăugat liderul liberal.



"Uniţi, ne-am confruntat cu autocraţia, populismele şi folosirea ilicită a forţei. În al doilea rând, am dat dovadă de solidaritate cu vecinii noştri atunci când aceştia aveau mai mare nevoie. Din prima zi am fost alături de Ucraina şi de poporul ucrainean în lupta lor îndreptăţită de libertate împotriva agresiunii ruse. Am ajutat şi Republica Moldova să facă faţă consecinţelor acestui război brutal. Acţiunile noastre s-au tradus în măsuri economice, de securitate pentru cetăţenii noştri, în aceste momente dificile în care ne confruntăm cu un război la graniţele continentului european. PPE-ul a dat dovadă de un leadership extrem de pragmatic şi mulţumesc preşedintei Ursula von der Leyen şi preşedintei Roberta Metsola pentru angajamentul dumnealor puternic de a sprijini Ucraina şi partenerii din Parteneriatul estic, cum este Republica Moldova, de pildă", a adăugat Ciucă.



Preşedintele PNL a evidenţiat şi sprijinul României pentru refugiaţii ucraineni.



"Trebuie să ne concentrăm eforturile şi resursele pentru a combate aceste mişcări anti-europene la următoarele alegeri. Nu-i putem lăsa să răspândească dezinformarea. Pentru acest lucru, trebuie să dăm dovadă de fermitate şi să fim uniţi. Trebuie să ne protejăm valorile şi să păstrăm ordinea democratică europeană. PPE-ul este un partid al soluţiilor pragmatice, ca răspuns la nevoile cetăţenilor. Nu putem permite extremiştilor şi populiştilor să atace şi să slăbească Europa", a adăugat liderul liberalilor.