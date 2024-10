Ediția 2024 a Congresului Centrului de Cooperare pentru Cercetare Științifică în domeniul Tutunului - CORESTA a avut loc săptămâna trecută la Edinburgh. În cadrul Congresului s-au reunit peste 500 de delegați, experți de top din partea organizațiilor membre și non-membre ale Centrului, din peste 30 de țări, inclusiv companii, institute de cercetare, laboratoare, asociații și organisme de reglementare.

Congresul din acest an, cu tema „Accelerarea politicilor de reducere a riscurilor asociate fumatului prin colaborare științifică”, pune accent pe angajamentele BAT de a construi o lume fără fum (Smokeless World) și de a oferi o soluție ca sute de milioane de fumători care altfel nu ar renunța la acest obicei să facă tranziția către alternative care nu ard tutunul.

Evenimentul a facilitat dialogul internațional cu privire la cele mai bune practici în cercetarea științifică legată de produsele cu tutun și nicotină, subliniind de asemenea rezultatele cercetărilor științifice ale membrilor CORESTA. Prin dialog și acțiuni concrete, conferința joacă un rol esențial în sprijinirea tranziției de la fumat la alternative fără fum.

În deschiderea evenimentului, Danni Tower, Group Head of Scientific & Regulatory Affairs în cadrul BAT, a susținut un discurs în care a subliniat progresele înregistrate de BAT în promovarea agendei companiei privind reducerea riscurilor asociate fumatului. De asemenea, Danni Tower a făcut apel la o colaborare științifică mai eficientă în domenii critice – evidențiind dedicarea BAT de a împărtăși și de a discuta știința robustă, de primă clasă, ce fundamentează conceptul de reducere a riscurilor asociate fumatului.

„Congresul CORESTA demonstrează importanța colaborării întregii comunități științifice pentru a valorifica pe deplin oportunitatea de sănătate publică a conceptului de reducere a riscurilor asociate fumatului. Suntem mândri să găzduim un eveniment atât de important și credem cu tărie că o schimbarea globală pozitivă este posibilă dacă toate părțile interesate recunosc potențialul de reducere a riscurilor. Pentru a realiza acest lucru, sunt necesare mai multe conversații deschise precum cele pe care le-am avut în această săptămână în sfera științifică și de reglementare, motiv pentru care am lansat recent Omni™ – Forward Thinking for a Smokeless World – o platformă deschisă, bazată pe dovezi, construită pe cercetare științifică de primă clasă”, a declarat Danni Tower, Group Head of Scientific & Regulatory Affairs în cadrul BAT.

Derek Yach, expert internațional în politici de sănătate publică , a fost de asemenea unul dintre vorbitorii principali în cadrul conferinței, cu o prezentare care a subliniat că „Produsele de nouă generație (care nu ard tutunul) necesită știință și reglementări de nouă generație”.

„Prezentările de la CORESTA au demonstrat progrese științifice în utilizarea unor abordări noi pentru a accelera reducerea riscurilor asociate fumatului. Acestea se extind de la utilizarea genomicii în științele agricole până la dezvoltarea biomarkerilor în studiile de utilizare efectivă și aplicarea instrumentelor de inteligență artificială pentru a avansa cunoștințele noastre despre cauzele și eficiența intervențiilor. Toate agențiile de sănătate publică, inclusiv OMS, ar trebui să colaboreze cu oamenii de știință de la CORESTA pentru a accelera schimbarea”, a declarat Derek Yach, expert internațional în politici de sănătate publică.

BAT continuă să investească în dezvoltarea de produse noi, inovatoare, care nu ard tutunul, susținute de știință de primă clasă și cele mai înalte standarde de produs, pentru a pune bazele unei lumi fără fum (Smokeless World). Pentru mai multe informații despre ambiția BAT de a reducere a riscurilor asociate fumatului și construirea unui viitor mai bun (A Better Tomorrow™), vă invităm să vizitați platforma Omni™ la https://www.asmokelessworld.com.

Despre BAT în România

BAT este liderul pieței tutunului din România, cu o cotă de piață de circa 50%.

BAT este un angajator strategic în România, creând peste 3.000 de locuri de muncă în mod direct și generând alte 30.000 de locuri de muncă indirect, pe lanțul de distribuție și aprovizionare.

Portofoliul BAT în România include în acest moment toate cele trei categorii de produse cu risc redus* care nu implică arderea tutunului, precum glo – dispozitivul pentru încălzirea consumabilelor din tutun și plante, dispozitivul pentru vapat, și pliculețe moderne cu nicotină pentru uz oral

Obiectivul nostru strategic este de a încuraja fumătorii adulți să aleagă produse care nu implică arderea tutunului. Suntem pe deplin angajați în atingerea acestui scop care creează valoare adăugată pentru societate și pentru a deveni, astfel, o afacere bazată preponderent pe produse care nu implică arderea tutunului până în 2035.

Despre BAT la nivel global

BAT este o companie de top cu o gamă variată de bunuri de larg consum. Obiectivul nostru strategic este crearea unui viitor mai bun – A Better Tomorrow™ - prin intermediul unei lumi fără fum. Angajamentul nostru pentru atingerea acestui scop este reliefat de asumarea obiectivului ca 50% din veniturile noastre să fie generate de produsele care nu implică arderea tutunului până în 2035.

Compania susține clar că țigările cauzează riscuri majore la adresa sănătății și că singura modalitate prin care acestea pot fi evitate este renunțarea la fumat. Pentru a construi o lume fără fum, BAT îi încurajează pe cei care continuă să fumeze să facă trecerea complet la alternative cu risc redus* dovedit științific.

Obiectivul BAT este ca 50 de milioane de consumatori să aleagă produsele sale care nu implică arderea tutunului până în 2030 și de a genera venituri de 5 miliarde de lire sterline din noile categorii până în 2025. BAT și-a stabilit o serie de obiective ambițioase de sustenabilitate, precum reducerea cu 50% a emisiilor de carbon pentru Scopurile 1 și 2 și reducerea cu 50% a emisiilor pentru Scopul 3 până în 2030 (față de referința de bază din 2020) și 100% din ambalajele utilizate să fie reutilizabile, reciclabile sau compostabile până în 2025.

BAT are peste 46.000 de angajați și, în 2023, grupul BAT a generat venituri de 27,28 miliarde de lire sterline și un profit din operațiuni de 12,46 miliarde lire sterline.

Portofoliul strategic al companiei include mărcile sale globale de țigarete și o categorie tot mai largă de produse din tutun și nicotină. Portofoliul include produse precum țigări electronice, produse de încălzire a consumabilelor și produse moderne pentru uz oral. Aceste noi categorii de produse au generat venituri anuale de peste 3 miliarde de lire sterline de la dezvoltarea lor cu un deceniu în urmă.

În prezent 24 de milioane de consumatori au ales noile categorii de produse BAT care nu implică arderea tutunului, iar veniturile generate de aceste categorii reprezintă 16,5% din veniturile grupului în 2023.

*Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.

