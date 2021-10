„Conflictul” a pornit după ce Comisia Euroepană nu a blocat fondurile europene în cazul unor încălcări ale statului de drept. Regulamentul, care a fost adoptat în decembrie anul trecut, permite UE să suspende plățile din bugetul UE către statele membre în care statul de drept este amenințat. Instrumentul a fost înfiinţat în urma încălcării independenței justiției și a libertății presei în Polonia și Ungaria. Cele două state europene sunt criticate de Bruxelles pentru că încalcă “statul de drept” şi “valorile europene” prin limitarea drepturilor comunităţii LGBT, prin reformele în justiţie sau refuzul de a accepta migranţi.

Comisia Europeană nu l-a folosit până acum, iar Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European a recomandat luarea de măsuri legale, prin depunerea la Curtea de Justiție a UE acțiunea împotriva Comisiei Europene pentru neaplicarea Regulamentului privind condiționalitatea.

Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) s-a pronunţat pe 15 octombrie în favoarea unei acţiuni în justiţie împotriva Comisiei Europene în legătură cu ceea ce consideră că este un eşec în nesancţionarea încălcării legislaţiei de către statele membre ale Uniunii Europene.

Comisia Europeană susţine că nu a declanşat încă mecanismul pentru că aşteaptă un viitor verdict al CJUE privind legalitatea utilizării instrumentului în disputa cu Varşovia şi Budapesta.

“Așa cum s-a cerut în rezoluțiile parlamentare, serviciul nostru juridic a introdus astăzi la Curtea de Justiție o acțiune împotriva Comisiei Europene pentru neaplicarea Regulamentului privind condiționalitatea. Ne așteptăm ca Comisia Europeană să acționeze în mod consecvent și să respecte ceea ce a declarat președintele von der Leyen în timpul ultimei noastre discuții în plen pe această temă. Cuvintele trebuie să se transforme în fapte”, a declarat Sassoli, citat în comunicat.

„După cum o solicitau rezoluţiile parlamentare, serviciul nostru juridic a sesizat astăzi Curtea de Justiţie (...) pentru neaplicarea reglementării privind condiţionalitatea", a mai anunţat David Sassoli.

The @Europarl_EN's legal service just submitted the lawsuit against the European Commission for failure to apply the rule of law mechanism to the Court of Justice.



We now expect the @EU_Commission to act. Words have to be turned into deeds. https://t.co/FiCFnKQRhE