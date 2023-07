În timp ce fostul președinte Traian Băsescu l-a sfidat pe Viktor Orban la propriul eveniment, actualul premier s-a pozat alături de omologul său cu câteva zile înainte de eveniment și mai apoi a asigurat paza. Jandarmeria le-a interzis inclusiv românilor revoltați să se apropie de discursul plin de atacuri la adresa statului român al premierului maghiar. Potrivit presei din Ungaria, Viktor Orban i-ar fi mulțumit chiar printr-o scrisoare lui Marcel Ciolacu pentru că nu a fost tulburat.

Viktor Orban a vorbit la Tușnad și a ironizat faptul că MAE românesc i-ar fi spus ce teme să evite în discursul său.

Viktor Orban a vorbit și despre Marcel Ciolacu. El a ironizat faptul că este al 20-lea premier al României de când este el în funcție: „România are un premier nou. La mulți ani, să fie sănătos! Un premier, o nouă şansă. E al 20-lea premier român de când sunt prim-ministru. Poate la a 20-a încercare ne iese”, a declarat Viktor Orban

"Anul acesta, MAE din România, din câte am înțeles, ne-a venit în ajutor și mi-a zis despre ce am voie să vorbesc, ce nu am voie și ce trebuie să evit. Într-un document oficial, vă fac cunoscut acest lucru. Mi se recomandă să nu vorbim despre lucrurile care pot atinge atingere: simboluri naționale, bine, putem să convenim asta. Dar urez bun venit prietenilor care vin cu steagurile secuiești.

Să nu vorbim despre drepturile minorităților, bine, nu vorbesc nici despre asta. Se scrie aici să nu vorbim despre unități teritoriale administrative inexistente din România. Cred că se gândesc la Ardeal și Ținutul Secuiesc însă noi n-am declarat că ar fi unități teritoriale românești.

De exemplu, să nu punem în lumină proastă valorile occidentale. Valorile occidentale înseamnă migrație, LGBT și război. Nu trebuie să le punem noi în lumină proastă, pentru că se pun ele singure. Și mai trebuie să evităm discursurile xenofobe sau cu tentă xenofobobă", a declarat Viktor Orban în discursul său din România.