Zăcămintele de gaze din subsolurile de la Caragele sunt estimate de Romgaz la aproximativ 30 de miliarde de metri cubi, cantitate care ar asigura independenţa energetică a României până în 2025.

Proiectul presupune forajul a peste 20 de sonde de exploatare, iar resursele de gaz de aici vor ajunge în toată țara prin magistrala principală.

"Gazul care sa extrage din m multe soli printre care si din CA Rosetti, toate vin in aceasta statie de uscare si de aici este distribuit in magistrala principala. Toata tara de aici pleaca in magistrala principala prin transgaz toata instalatia", a afirmat Costel Crăciun, primarul comunei C.A. Rosetti.

Între timp, primarul comunei C.A. Rosetti spune că satele din zonă încă folosesc butelii și nu sunt racordate chiar dacă pe la ei trece conducta de gaz. Cel puțin 6 milioane de euro ar costa lucrările de racordare la gaz la conducta actuală care traversează comuna.

"Noi luam taxa pentru perimetru care functioneaza sondele, altceva nimic. Nu am revedenta la gaz, n-am nimic", a mai spus edilul.

Romgaz va înfiinţa o sucursală la Buzău cu 364 de angajaţi şi urmează să închirize un sediu de pe piaţa liberă. Iar gazele naturale de la Caragele vor fi extrase abia din 2023.