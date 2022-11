Comisia Europeană discută miercuri, 16 noiembrie, în Colegiul Comisarilor, o decizie privind propunerii de extindere a Spaţiului Schengen, în ședința sa săptămânală.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Comisiei, francezul Eric Mamer.

Tomorrow's @EU_Commission College will decide on the proposal of enlarging the benefits of Schengen area to 🇷🇴🇧🇬🇭🇷 pic.twitter.com/ex5KEyLEGO