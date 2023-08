Lucian Bode a afirmat că actuala coaliţie la guvernare are capacitatea de a duce România înainte şi în mandatul lui Marcel Ciolacu şi în mandatul viitorului prim-ministru, 2024-2028.

„Dacă această decizie politică este agreată în coaliţie, ea trebuie implementată la nivel de lege, publicată în Monitorul Oficial, cu un an înainte de alegeri. Avem alegerile europarlamentare, în iunie anul viitor, de regulă ele nu se comasează cu niciun fel de altfel de alegeri. Alegerile locale ar trebui să aibă loc în septembrie. Aşadar, dacă vrem să comasăm alegerile locale cu cele generale, sau ştiu eu, cu alegerile prezidenţiale, ce ar rezulta din analiza specialişţtilor şi din decizia coaliţiei, acest lucru ar trebui să se întâmple la nivel de act normativ trecut prin cele două Camere ale Parlamentului şi promulgat de către preşedinte, cu rezerva şi unui atac la CCR, ceea ce ar prelungi o eventuală publicare în Monitorul Oficial”, a spus Lucian Bode, luni, în conferință de presă.

„De aceea am spus că dacă găsim toate înţelegerile şi mecanismele constituţionale şi agreăm un calendar, acest lucru trebuie să se implementeze cu un an înainte. Ar fi în interesul românilor să nu avem alegerile în iunie, campanie în mai iunie, alegeri în septembrie, deci campanie în august-septembrie, alegeri în noiembrie, campanie în octombrie, alegeri în decembrie, campanie electorală în noiembrie., Imaginaţi-vă cum va arăta noul an electoral 2024 pentru funcţionarea optimă a statului şi evident pentru cei pe care îi invităm la vot, Nu mi-aş dori ca din acest număr mare de alegeri, se întâmplă o dată la 20 de ani să aibă loc toate alegerile în acelaşi an, să ne trezim cu un absenteism, lipsă de interes din partea românilor pentru aceste alegeri şi să câştige teren şi procente semnificative cei care doresc să ne scoată din Europa, din acordurile euroatlantice şi să trăim noi, în mintea lor, într-un paradis independent”, a mai spus Lucian Bode.

„Sunt convins şi am încredere în capacitatea românilor de a vedea exact cine îşi doreşte bunăstarea acestui popor iar coaliţia la guvernare, PNL-PSD, sunt convins că are capacitatea de a duce România înainte, şi în mandatul lui Marcel Ciolacu, şi în mandatul viitorului prim-ministru, 2024-2028, care va avea cred eu o coaliţie la guvernare tot PNL-PSD. Este puţin timp până la mijlocul lunii septembrie să parcurgem toate aceste etape constituţionale dar nu imposibil, dacă există voinţă politică”, a mai spus secretarul general al PNL.