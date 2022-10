„65 de oameni au murit şi peste 150 au fost răniţi în urma incendiului din 30 octombrie 2015 - copii şi părinţi, fraţi şi surori, prieteni şi iubiţi. Dosarul #colectiv a fost instrumentat superficial, tergiversat, scindat şi s-a încercat deturnarea atenţiei publice de la faptul că spitalele şi deciziile autorităţilor au făcut mai multe victime decât incendiul în sine.

Revoltaţi, răniţii şi rudele celor care şi-au pierdut viaţa au depus la Parchetul General plângere penală împotriva lui Victor Ponta, Raed Arafat, Nicolae Bănicioiu şi Gabriel Oprea, decidenţii politici responsabili pentru intervenţiile neprofesioniste şi rău-voitoare ale autorităţilor şi pentru consecinţele dezastruoase ale acestora.



La 7 ani de atunci acest dosar este tergiversat la Parchetul General iar problema sistemului sanitar, a paturilor şi spitalelor pentru arşi, a infecţiilor nosocomiale este departe de a fi rezolvată şi încă este permisă funcţionarea spaţiilor publice fără asigurarea protecţiei împotriva incendiilor şi situaţiilor de urgenţă”, arată mesajul de pe pagina de Facebook a evenimentului creat de către Corupţia ucide, Iniţiativa România şi Geeks For Democracy.



Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat, în 12 mai, de Curtea de Apel Bucureşti, la patru ani de închisoare în dosarul Colectiv, în condiţiile în care condamnarea în primă instanţă a fost de 8 ani şi 6 luni de închisoare.Patronii clubului, Alin Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu, au primit pedepse între şase ani şi 4 luni şi 11 ani şi 8 luni de închisoare, aceasta fiind de altfel şi cea mai grea pedeapsă. De asemenea, instanţa a stabilit despăgubiri de milioane de euro.



Mihai Grecea şi Adrian Albu, doi supravieţuitori de la Colectiv, au fost prezenţi atunci la Curtea de Apel, la citirea sentinţei, afirmând că „statul român s-a spălat pe mâini”, „justiţia fiind înfăptuită conform legii în vigoare”.



În seara de 30 octombrie 2015, câteva sute de tineri se aflau în clubul Colectiv din fosta fabrică Pionierul din Bucureşti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul "Mantras of War". La ora 22.32, în timpul concertului, izbucneşte un incendiu din cauza unor artificii de pe scenă, iar focul se extinde rapid în câteva secunde.



În acea noapte, 27 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 162 au fost răniţi şi transportaţi la unsprezece spitale din Bucureşti. În săptămânile care au urmat, 37 dintre supravieţuitori au murit în spitale.