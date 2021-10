Conform prognozei de specialitate, până la ora 10:00, în județele Sălaj (Gâlgău, Ileanda, Rus) și Cluj (Gherla, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad, Dăbâca) se va semnala ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m.

În plus, până la ora 18:00, în judeţele Alba (Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Lopadea Nouă, Stremț, Sâncel, Sântimbru, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Hopârta, Rădești) și Mureș (Târnăveni, Luduș, Iernut, Adămuș, Gornești, Ernei, Mica, Gănești, Glodeni, Sânpaul, Sântana de Mureș, Chețani, Petelea, Ogra, Cuci, Iclănzel, Cucerdea, Bogata, Ațintiș, Bichiș) se va semnala ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 100 m.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.