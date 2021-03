Chestorul principal de poliție (r) Cătălin Alexandru Ioniță, fost șef al Poliției Române și fost șef al Direcției Generale Anticorupție (DGA), rămâne fără titlul de doctor în științe după ce Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis, în mod oficial, retragerea distincției academice pentru plagiat.

Aceeași decizie de retragere a titlului de doctor a fost emisă de CNATDCU și pentru Constantin-Florin Mitulețu-Buică, președintele în exercițiu al Autorității Electorale Permanente (AEP), care a constatat că și teza acestuia de doctorat este plagiată.

Ambele hotărâri au fost luate de Consiliul general al CNATDCU în data de 23 februarie, scrie G4Media.ro.

În cazul lui Cătălin Ioniță, decizia vine la doi ani după ce în media au apărut informații potrivit cărora teza sa de doctorat este plagiată.

Ioniță și-a susținut teza de doctorat în 2012 la Academia de Poliție, iar Mitulețu-Buică, în 2017, la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

În replică, șeful AEP, Constantin Mitulețu-Buică, a afirmat, într-o intervenție telefonică la un post TV, că atunci când îi va fi comunicată decizia CNATDCU, va ataca „orice document dacă nu respectă procedurile legale”.

Mitulețu-Buică a susținut că aceeași comisie din cadrul CNATDCU care acum a propus anularea titlului său de doctor pe motiv de plagiat a propus, în 2016, acordarea titlului științific de doctor.

„Când îmi va fi comunicată decizia, voi vedea care sunt procedurile și dacă au fost respectate și mă voi adresa organelor competente”, a adăugat acesta.

Întrebat dacă a plagiat, șeful AEP a replicat: „Așa cum este la dosar raportul de similitudine, nu consider că am plagiat și am respectat toate reglementările din 2016”.