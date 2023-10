UPDATE 19:00 - Situația din nordul Israelului, lângă granița cu Liban, este tensionată. În imaginilie publicate pe Twitter se văd oameni care aleargă în toate părțile, în timp ce sirenele sună.

UPDATE 18:50 -Nordul Israelului este atacat de teroriști din Liban. Informații despre rachete, drone și deltaplane cu echipaj lansate în Israel au apărut, miercuri seara, în spațiul online.

BREAKING: Northern Israel is under attack from terrorists in Lebanon. Reports of rockets, drones, and manned paragliders are being launched at Israel. #PrayForIsrael pic.twitter.com/cXPkRySGbi — (((noa tishby))) (@noatishby) October 11, 2023

UPDATE 18:40 - Armata israeliană (IDF) precizează că a primit informații privind o „infiltrare suspectă” din Liban în spațiul aerian israelian.

🚨A report was recieved regarding a suspected infiltration from Lebanon into Israeli airspace. — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

UPDATE 18:10 - O rachetă trasă din Fâșia Gaza a lovit, miercuri, un spital din orașul Ashkelon, din sudul Israelului, a declarat un purtător de cuvânt al unității medicale.

„Centrul de dezvoltare a copilului din spitalul Barzilai din Ashkelon a fost lovit direct de un proiectil din Gaza”, a spus oficialul într-un comunicat, relatează Alarabyia News.

Contactată de AFP, ea a spus că nu au fost victime.

UPDATE 17:00 - Situația din Gaza este catastrofală, deoarece livrările de alimente, apă și electricitate din orașul asediat continuă să se scadă, a declarat un purtător de cuvânt al Programului Alimentar Mondial (WFP).

UPDATE 16:20 - Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv s-a aflat, miercuri, sub tirurile Hamas.

Hamas a declarat că bombardează aeroportul „ca răspuns la un atac asupra civililor”. De asemenea, au fost raportate bombardamente puternice in sudul și centrul Israelului.