„În loc sa aruncam inca 50 de miliarde de lei pe un nou PNDL, mai bine crestem salariile romanilor cu 900 de lei.

Cum se face ca avem bani pentru firme de partid, dar nu avem bani pentru a lasa romanilor mai multi bani din munca lor?

Daca avem bani pentru inca un PNDL, dupa ce primele doua au fost dezastre din care politicienii si acolitii lor au furat pe nestingherite, avem si pentru a mari salariile romanilor prin Zero Taxe pe Salariul Minim.

In conditiile in care preturile la facturi explodeaza si romanii sunt in pragul disperarii din cauza lor, cerem aplicarea programului de guvernare de urgenta si inceperea masurii Zero Taxe pe Salariul Minim. Care inseamna concret 900 de lei in plus pentru toti romanii care muncesc.

Banii acestia nu sunt asistenta sociala. Nu sunt un privilegiu. Sunt munca noastra”, a scris, miercuri, ministrul Economiei, Claudiu Năsui, pe Facebook.