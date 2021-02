Claudiu Năsui: „100% Transparență. Am supărat mulți oameni din sistem în momentul în care am spus adevărul. Am spus adevărul despre mersul la târguri pe banii statului și despre faptul că măsura 3 nu își atinge scopul. Nu își atinge scopul pentru că ajunge să finanțeze în proporție de peste 50% imobiliare. Și nu doar atât, dar suspiciunile de fraudă de care am vorbit sunt bazate pe fapte reale. Am avut discuția aceasta și cu premierul și i-am propus un curs de acțiune. Știu că adevărul doare, dar singura noastră șansă dacă vrem să salvăm România este măcar să spunem adevărul și să fim foarte transparenți cu ce găsim în ministere. Nu să menținem butaforii.”

Ministrul a precizat că a avut cont pe platforma de granturi pentru a contribui la optimizarea procedurilor.

Claudiu Năsui: „Sunt acuzat că am avut cont pe platforma de granturi. Nu este absolut nicio problemă. Am vrut să văd fiecare pas din procedură și să o optimizez. Ceea ce am și făcut. Am folosit acel cont de câteva ori și exclusiv în scopul înțelegerii proceselor din spatele platformei și a muncii funcționarilor pentru a crește numărul de procesări pe zi. Ceea ce am și reușit. Am crescut numărul de evaluări de 9 ori în timp record.

Pentru că vreau să fiu 100% transparent, am cerut la STS log-ul accesului pe platformă aferente contului meu. După care am primele și singurele accesări în 29 decembrie și 31 decembrie. Deci cu mult înainte să fie vreo informație relevantă. Pe 24 decembrie a fost prima mea zi în minister.”

Năsui a menționat și cele trei priorități de la Ministerul Economiei în perioada imediat următoare.

Claudiu Năsui: „De când am venit în minister am făcut din transparență o regulă. Am spus că voi duce la bun sfârșit toate măsurile începute de vechiul guvern. Și voi face fix asta. Am avut 3 priorități: deblocarea măsurilor de ajutorare CoVid, operaționalizarea schemei pentru Horeca și reorganizarea ministerului (care se împarte cu cel al energiei).”

Liderul USR a comparat situația României cu ceea ce s-a întâmplat la Cernobîl, în Ucraina, în 1986 în ceea ce privește ascunderea problemelor.

Claudiu Năsui: „Statul român suferă de sindromul Cernobîl. Să vedem o problemă dar să nu zicem nimic. Să o acoperim. Reactorul a explodat, dar statul se preface că nu s-a întâmplat nimic. Faimosul „stați liniștiți, avem de toate”, când de fapt în sistem e dezastru. Și dacă cumva vorbim despre problemă, interesele din sistem se coalizează contra celui care spune că împăratul este gol.”