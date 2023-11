La evenimentul organizat duminică la Sala Palatului din Bucureşti au mai participat preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, liderul UDMR, Kelemen Hunor, preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis, şi alţi politicieni.



"Noi toţi suntem astăzi prezenţi aici, toţi liderii partidelor politice, pentru a arăta că ne pasă şi vrem să facem bine, astfel încât toate cele care au fost subliniate de preşedintele Nicolae Păun (problemele pe care le au romii - n.r.) să poată să constituie elemente prioritare pe agenda de lucru a partidelor politice, pe agenda de lucru a Parlamentului, pe agenda Guvernului, a întregii societăţi civile, astfel încât să nu mai discutăm despre, cum e cazul comunităţilor romilor, ca un rom din 4 să nu aibă apă curentă, un rom din 10 să nu aibă acces la energie electrică sau un copil rom din 3 să nu aibă ce să mănânce seara, înainte de a se duce la culcare.

Asta înseamnă să ne pese şi asta înseamnă societate unită. Sunteţi cea de-a doua cea mai mare comunitate din România, discutăm după datele oficiale şi datele neoficiale. Sunteţi o comunitate nu numai mare, dar şi cu o istorie de sute de ani în România. România este ţara care este recunoscută ca reuşind să facă în aşa fel încât să trăiască în bună înţelegere, în acceptanţă, cu toate comunităţile, cu toate etniile, fără să facă acea diferenţă de religie, de etnie", a spus Ciucă, citat de Agerpres.

Președintele Senatului a menţionat că în ţara noastră sunt împreună maghiari, romi, cehi, slovaci, armeni, evrei, iar asta asta este importanţa exemplului pe care ţara noastră îl dă într-o Uniune Europeană al cărei moto este "Uniţi în diversitate".



"A fi unit în diversitate înseamnă să învăţăm unii de la alţii, să putem să folosim virtuţile, valorile, tradiţiile, cultura, astfel încât naţiunea să poată să fie mai unită ca oricând, iar astăzi, în contextul pe care cu toţii îl simţim şi îl vedem, ţara noastră are nevoie mai mult ca oricând să fie unită, are nevoie mai mult ca oricând să fie solidară, are nevoie ca oamenii echilibraţi să poată să îşi exprime punctul de vedere şi să acţioneze astfel încât să trăim în linişte, să trăim în pace, să trăim în unitate.

Este obligatoriu să luăm acele decizii prin care să asigurăm incluziunea economică, socială, să facem în aşa fel încât să sporim accesul la sănătate, să sporim accesul la educaţie şi să asigurăm şanse la educaţie pentru fiecare copil din România, indiferent de etnie", a menţionat Ciucă.

