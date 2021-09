„Eu cred în continuare că avem maturitatea să menţinem o coaliţie de dreapta în România. Eu ştiu că s-au spus multe lucruri în această perioadă, s-au semnat moţiuni cu extremişti, s-a încercat să se aducă PSD lângă USR şi AUR, de către cei de la USR. Cu toate acestea, eu zic că putem să trecem peste. Şi ne vom uita la acest eveniment, peste câtva timp, ca la o eroare. Va fi foarte greu să explicăm românilor această asociere a USR cu PSD şi cu AUR, pentru că este clar că astăzi USR se roagă de PSD - vă daţi seama unde am ajuns - să fie alături de ei, după ce i-au luat pe AUR lângă ei. Este o situaţie dificilă, dar cred că avem tăria să trecem peste ea şi peste ceva timp să ne uităm în urmă şi să spunem că bine am făcut că am trecut peste acel moment, a fost eroare în istorie, dar noi suntem aici pentru români", a arătat el, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Victoria.



Întrebat dacă au existat reacţii la scrisoarea lui Alexandru Muraru, reprezentant Special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului şi Xenofobiei, care i-a informat pe omologii săi din UE, SUA şi Israel despre faptul că USR PLUS ar plănui că creeze "o nouă majoritate parlamentară cu un partid extremist, antisemit", Cîţu a arătat că acest demers nu era necesar, deoarece astfel de ştiri nu trec neobservate.



"Nu era nevoie să fie chiar aşa un eveniment. Lumea se uită deja şi ştie ce se întâmplă în România. Nu e nevoie neapărat să le spunem noi. A te alia cu AUR este o ştire. Un partid care este în Parlamentul European să se alieze cu un partid extremist este o ştire care nu trece neobservată de cei care se uită cu mare atenţie la stabilitatea din zonă, de aici. (...) Am văzut câteva comentarii de la cei de la PPE. De la partide parlamentare europene, din Parlamentul European, am văzut câteva reacţii", a spus el.



Pe de altă parte, întrebat cum a fost posibil ca un partid extremist să candideze la două tururi de alegeri, în condiţiile în care legea interzice acest lucru, Cîţu a replicat: "Dacă a fost permis să candideze şi Curtea Constituţională a decis că e ok sau a fost o decizie la final... dar noi considerăm că este un partid extremist".