„Nici vorbă. Nu am avut nicio discuţie cu domnul Marcel Ciolacu, nici cu domnul Nicolae Ciucă astăzi”, a răspuns Cîrstoiu.

“Din ce am aflat public probabil că va fi o discuţie luni, în trei. E normal să avem o discuţie. Indiferent de finalul acesteia, e normal să avem o discuţie şi hai să lăsăm ziua de luni”, a transmis Cătălin Cîrstoiu.

Întrebat dacă va candida independent la Primăria Capitalei, Cîrstoiu a răspuns: “Nu, exclus, nici vorbă. Am văzut astăzi că PRM îmi oferea sprijinul politic. Sunt nişte oameni foarte drăguţi. Eu continuu demersul numai dacă e necesar, numai dacă are un sens. Dacă are un sens administrativ, dacă are un sens politic. Repet, candidatura mea, mandatul meu a fost din prima zi, este fix o lună de zile, a fost în toate momentele pe masa coaliţiei. Am avut multe discuţii. Niciodată nu m-am cramponat de discuţia aceasta. Nu vreau pentru mine personal mai mult, să fiu primar sau să fiu orice altceva. Din punctul meu de vedere, bisturiul din mână nu mi-l ia nimeni”.

“Procentele mele sunt variabile, între 8, 16, 23 sau nu ştiu cât. Nu mai ştiu nici eu care e realitatea. Un sondaj depinde cum e făcut. Părerea mea e că sondajele sunt şi o posibilitate de a influenţa într-un fel sau altul opinia publică. Eu cred că până una alta sondajele care sunt cele mai corecte, veritabile sunt cele din 9 iunie, votul. După sondaje nu ar mai fi nevoie de proces electoral, am numi oamenii direct după sondaje. Dacă am 8, dacă am 16, dacă am 23, în momentul acesta eu cred că este în mare parte prezenţa mea, aşa cum a fost ea, cu glume pe tiktok, pe instagram, simpatice chiar, multe din erori îmi aparţin, mi le asum. Nu am ştiinţa comunicării. Chiar şi domnul Ciolacu spunea astăzi că are mai multă experienţă politică. Da, eu am mai multă experienţă medicală. Ăsta sunt eu, cu bune şi rele, mai mult de atât... Dacă am reuşit să conving câţiva cetăţeni că poate fi o soluţie bună pentru Bucureşti, mă bucur”, a explicat Cătălin Cîrstoiu.