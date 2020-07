Ciprian Ciucu, la Realitatea din PNL: "E foarte ușor, din pix, să spui că o să crească pensiile cu 40%. Important este să le și putem plăti"

“Oricine poate face asta (sa vorbeasca despre cresterea cu 40% a pesiilor - n.r.). Important este sa crestem pensiile si sa le si putem plati pentru un termen mai lung. Este ceea ce se cheama sustenabilitate bugetara. Fara studii si calcule, nu putem face estimarii”, a spus liberalul.

Ciucu a refuzat sa avanseze vreun procent legat de o posibila crestere a pensiilor, spunand ca autoritatile care au competente in domeniu efectueaza in acest moment o serie de prospectii.

In context, el a reiterate importanta ca bugetul Romaniei sa fie sustenabil. "Daca duci toti banii la pensii, nu iti mai raman bani pentru investitii. Evident ca pensile sunt importante, dar trebuie sa luam in calcul sa ne ajunga si bani pe care sa ii investim in viitor”, a spus presedintele PNL Sector 6.

Va reamintim ca reprezentanții pensionarilor au anuntat, astazi, in cadrul unei reuniuni la care au participat liderii celor 3 mari federatii nationale din tara care reprezinta vocea a 5 milioane de pensionari din Romania, ca vor da in judecata Guvernul si vor organiza proteste in perioada de supa incetarea starii de alerta dacă pensiile nu se majoreaza cu 40%, asa cum prevde legislatia in vigoare.