Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marţi, că va avea o întâlnire cu unul dintre liderii sindicatelor din Educaţie pentru a discuta despre decizia cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar de a intra în grevă.



"Am avut o discuţie cu unul dintre lideri, presupun că în cursul zilei de joi o să am şi o întâlnire. O să avem o discuţie, este posibil să fie o discuţie împreună cu domnul premier Nicolae Ciucă", a precizat Ciolacu, la Palatul Parlamentului.



El a pledat pentru "o abordare responsabilă" faţă de copii şi faţă de actul de învăţământ, amintind că Parlamentul va trebui să adopte, până la începutul anului viitor, o nouă lege a salarizării.



"Cred că acesta este contextul logic în care să ne încadrăm. Am depăşit o pandemie, am depăşit criză energetică şi sper să depăşim şi această inflaţie, care a început să scadă, (...) şi cred că trebuie să ne aşezăm cu toţii la masă şi să avem o abordare responsabilă în ceea ce priveşte România. Abordările în care fiecare apucă câte ceva în funcţie de interesele lui, după 30 de ani de democraţie, cred că ar fi cazul să fi luat sfârşit", a completat Ciolacu.



Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar vor intra, miercuri, în grevă de avertisment, în intervalul orar 11,00 - 13,00, timp în care cursurile nu vor avea loc, au anunţat preşedinţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţiei Naţionale Sindicale "Alma Mater". Ei au transmis că, în cazul în care nu vor exista reacţii din partea autorităţilor, se va declanşa grevă generală, începând din data de 22 mai.