"O să rup acest circ făcut de foştii preşedinţi ai PSD care şi-au făcut partid. Am început o carieră politică în PSD, din PSD o să plec acasă. Sper ca şi la nivel naţional, viitorul preşedinte al TSD - şi vă rog să aveţi grijă pe cine o să alegeţi (...) - să rupă lanţul deja egal cu al foştilor preşedinţi ai PSD care şi-au făcut partid, de a se regăsi acum în alte partide sau să îşi facă culoare şi să miroase oportunităţile. Aşa au considerat ei", a afirmat Ciolacu, citat de Agerpres.



Liderul PSD a adăugat că nu o să aibă "această frustrare", referindu-se la foştii preşedinţi ai partidului care şi-au făcut partid, cum este cazul lui Victor Ponta, Viorica Dăncilă sau Liviu Dragnea.



"Am zis tinerilor că voi întrerupe (...) acest lanţ al foştilor preşedinţi PSD. Eu nu o să am această frustrare. O să mă duc acasă, dacă colegii consideră acest lucru. Nu pot merge în zona penibilului", a arătat Ciolacu.