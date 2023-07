"Veşti mari pentru aprofundarea securităţii şi a legăturilor economice în regiunea Mării Negre. Salut evoluţiile privind NDAA şi Strategia de securitate a Mării Negre din SUA. Ambele ilustrează interesul comun al Senatului SUA şi al Administraţiei americane pentru regiune şi evidenţiază rolul României", a scris Ciolacu, pe Twitter.

Great news for deepening security and economic ties within the #BlackSea region.

I welcome the evolutions on #NDAA & U.S. Black Sea Security Strategy. Both illustrate the common interest of @congressdotgov, US Senate & 🇺🇸Administration for the region & highlight 🇷🇴\"s role.