Aprovizionarea deficitară cu medicamente este o problemă cu care sistemul medical românesc se confruntă de mult timp. În acest context, prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunțat că a fost identificată o soluție pentru a rezolva problema aprovizionării cu medicamente.

"Am găsit o soluţie pentru sincopele apărute în aprovizionarea cu medicamente. Am discutat cu ministrul Finanţelor şi cu cel al Sănătăţii. Săptămâna viitoare alocăm din Fondul de rezervă 500 de milioane de lei pentru medicamente şi programe de sănătate, plus alte 200 de milioane de lei pentru spitale", a spus premierul, în debutul şedinţei de Guvern.



Deputatul USR Emanuel Ungureanu a susţinut, miercuri, că sunt sute de farmacii independente cărora nu li se decontează, chiar şi până la 120 de zile, de către casele judeţene de asigurări de sănătate, reţetele compensate, menţionând că pacienţii cu cancer, diabet sau transplant au de suferit pentru că aceste farmacii nu mai au bani să aducă medicamentele necesare.

