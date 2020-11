Cine este tatăl medicului Ioan Cătălin Denciu

Ioan Dumitru Denciu are 72 de ani si este prozator, poet, eseist si traducator, membru titular al Uniunii Scriitorilor din Romania, filiala "Bucuresti, proza".

Medicul ranit a urmat cursurile Scolii Gimnaziale Nr. 9 din Focsani si apoi Liceul Alexandru Ioan Cuza din localitate. Are 48 de ani, sotia sa este tot medic si au impreuna doi copii.

Tatal medicului, scriitorul Ioan Dumitru Denciu, a suferit un adevarat soc atunci cand a aflat despre ceea ce s-a intamplat la Piatra Neamt. Autorul vrancean Valeriu Anghel, prieten cu Ioan Dumitru Denciu, i-a transmis acestuia un mesaj de incurajare.

"Cu profunda tristete am aflat ca un prieten, unul dintre cei mai culti si talentati scriitori ai Vrancei, Ioan Dumitru Denciu, se afla in mare durere. Fiul sau, Catalin Denciu, un erou national, se zbate intre viata si moarte Dumnezeu sa il aiba in paza Sa si primejdia sa treaca! Suntem alaturi de familie in aceste clipe grele, atat cunoscutii, cat si cei care au ajuns la capatul rabdarii... Cat sa mai induram!? NU NE MAI DISTRUGETI COPIII, daca nu sunteti parinti si nu intelegeti ce sentimente ne incearca, plecati de la carma tarii...NU NE MAI DISTRUGETI SUFLETELE! Condoleante familiilor indoliate", a scris Valeriu Anghel, pe contul lui de socializare.