Karl Nehammer s-a născut pe 18 octombrie 1972 la Viena și provine dintr-o familie de măcelari. Printre clienții fideli ai bunicilor săi erau chiar liderii Partidului Popular Austriac care obișnuiau să cumpere carne. Așa s-au deschis primele portițe ale tânărului Nehammer ca la 14 ani să se implice în campania electorală pentru partidul pe care urma să îl conducă 3 decenii mai târziu.

Acesta a devenit cancelarul Austriei în urmă cu un an, din 6 decembrie 2021 și este președintele partidului de centru-dreapta, conservator - Partidul Popular ÖVP, din mai acest an. Înainte fusese ministru de interne, din iulie 2020 până când a devenit cancelar. Traseul său politic provine dintr-un trecut sindical, în cazul cancelarului austriac. După ce în 2015 devine secretar general adjunct și purtător de cuvânt al organizației federale a Uniunii Muncitorilor Austrieci (ÖAAB), asociația sindicală a ÖVP, e ales secretar general al sindicatului în 2016, funcție deținută până în 2018, potrivit CV-ului său. După alegerile federale din 2017, la 8 noiembrie este ales vicepreședinte al grupului parlamentar al ÖVP, apoi devine secretar general al ÖVP în 2018.

Tatăl viitorului cancelar a fost director general al unei cooperative cu 100 de companii de grădinărit, iar mama lui era director general în cadrul unei asociații horticole de stat. Provenit dintr-o familie catolică și conservatoare, puternic inspirat de valori de dreapta, Karl Nehammer absolvă liceul și se înscrie ca voluntar timp de un an în Forțele Armate Austriece. Apoi obține curând gradul de locotenent, în 1966, fără vreun stagiu militar de lungă durată. Un an mai târziu devine formator pentru ofițerii de informații.

Nicăieri în biografia sa oficială, în Curriculum Vitae, nu apare vreo facultate, până în anul 2012. Nu are trecut niciun studiu universitar, o școală de ofițeri, mai ales că are gradul de locotenent, precizează Realitatea PLUS.

Austria este țara recunoscută cu cei mai mulți spioni, iar presa americană scrie de ani buni că Viena este centrul spionajului lumii. Abia în 2012, Nehammer încheie activitatea de formator și începe primul stagiu universitar care apare în CV-ul său la vârsta de 40 de ani.

„În mod normal, când ajungi intr-o functie publica, ar trebui ca CV-ul tău să arate toată evolutia foarte in detaliu”, a comentat și fostul premier Theodor Stolojan, la Realitatea PLUS, în emisiunea România la apel.

CINE ESTE KARL NEHAMMER, cancelarul Austriei

- Născut pe 18 octombrie 1972 (50 de ani)

- A intrat în politică la 14 ani

- S-a înrolat în armată în 1992 ca voluntar și a obținut, în 1996, gradul de locotenent.

- În 1997 devine formator pentru ofițerii de informații

- Singurele informații despre studiile universitare sunt din 2012 (40 de ani) când a terminat un curs de doi ani de comunicare politică

- Când era ministru al Apărării a fost acuzat că și-a pus soția purtător de cuvânt la Ministerul de Interne.

- Era ministru al Apărării când a avut loc cel mai grav atentat din istoria Austriei. A recunoscut că serviciile secrete din subordinea sa au eșuat în comunicarea informațiilor ce puteau preveni atacul.

sursa: Realitatea PLUS

Cursul în domeniul comunicării politice nici nu durează mai mult de doi ani. Iar în 2015, Nehammer este numit secretar general al Uniunii Muncitorilor Austrieci. În 2017 este ales ca reprezentant al Vienei, iar în 2018 ajunge secretar general al Partidului Popular Austriac pentru care făcea propagandă încă de la 14 ani.

În al doilea guvern al lui Sebastian Kurz, Nehammer a fost numit ministru de Interne, iar după scurt timp și-a angajat soția ca purtător de cuvânt al Ministerului Apărării. Cuplul politic a fost criticat dur și a iscat numeroase controverse de corupție, însă nu l-a oprit să fie numit Cancelar.

Karl Nehammer este primul lider european care s-a întâlnit cu Vladimir Putin după invazia Rusiei în Ucraina, iar Austria este printre singurele țări din Uniunea Europeană care nu a trimis arme în Ucraina.