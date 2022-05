„Aș face un profil, ce candidat așteaptă lumea. Lumea vrea un candidat care are un prestigiu sau o poziție influentă în Occident, la NATO, la Uniunea Europeană, SUA. Mircea Geoană este unul dintre oamenii care se apropie de acest profil. PSD nici nu are candidați. Pentru români, în general, nu prea contează cei care nu și-au făcut o reputație în Occident.

Societatea românească în 2024 va selecționa pe acela care are un statul internațional mai mare decât contracandidatul său. Ludovic Orban și-a anunțat deja candidatura, la PNL nu știm pe cine, probabil că vor merge cu Ciucă. PSD va ieși cu Geoană. Geoană va câștiga pentru că are poziția cea mai mare, cea mai influentă, este omul 2 în NATO, ceea ce pentru români contează. Cam acesta este profilul. Partidele vor căuta un personaj care are un statut internațional stabilit, ăsta va fi, cred eu, câștigătorul.

Laura Codruța Kövesi este mai contondentă, a fost în multe scandaluri, contestată în diferite grupuri”, a precizat Stelian Tănase, în cadrul emisiunii ”Controversat”.