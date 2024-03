"Foştii securişti l-au provocat (conflictul interetnic - n.r.). Au avut nevoie de un pretext pentru a ieşi din acea încurcătură în care au intrat după Revoluţie. Nu pot să nominalizez, că nu am la mine dosarul, dar există un dosar în care se ştie cine au fost cei care au lansat acolo toate provocările în zilele de dinainte de 15 martie şi până când s-a întâmplat tot ceea ce s-a întâmplat acolo, din păcate, şi cu oamenii care au murit. Dar nu am nicio îndoială că foştii securişti au fost cei care au manevrat tot ce s-a întâmplat la Târgu Mureş", a declarat Kelemen Hunor la Realitatea TV.



Întrebat dacă este un pericol real extremismul în România, Kelemen Hunor a spus: "Este. Oriunde este un pericol real şi, din acest punct de vedere, nici România nu este o ţară diferită faţă de celelalte ţări".



"Dacă vă uitaţi la toate ţările din Europa, veţi vedea că în aceşti ani - sigur, confruntând mai multe crize suprapuse, de la COVID până la energie, inflaţie, războaie - oamenii şi-au pierdut încrederea în "mainstreamul" politic. Cei care au guvernat poartă vina, cei care au guvernat 10, 20, 30 de ani. (...) Am ajuns într-o situaţie unde s-a pierdut speranţa, nu există un leadership, nu există o viziune. Şi atunci, partidele antisistem se folosesc de furia oamenilor, de nemulţumirea oamenilor şi, bineînţeles, promit mai mult decât se poate realiza. În primul rând, trebuie să fii sincer cu cetăţenii. Dacă ai greşit, trebuie să spui ce se poate şi nu trebuie să te ascunzi după unii sau după alţii, fiindcă tu ai guvernat, tu ai greşit. Cei care au guvernat n-au greşit, cetăţeanul n-a greşit că ţi-a acordat încrederea de mai multe ori", a explicat liderul UDMR.



Pe de altă parte, Kelemen Hunor consideră că "parteneriatul civil în România ar trebui reglementat la un moment dat". "Şi de ideologia de gen am o părere destul de rezervată, fiindcă nu cred că este o ideologie", a adăugat el.