Tancurile îi împiedică pe chinezi să ajungă la sucursalele băncilor. Speriați că nu se vor mai putea folosi de economiile lor, oamenii au ieșit pe străzi să protesteze. Ei susțin că au disparut depozite in valoare totală de 6 miliarde de dolari. Singurul răspuns primit din partea autorităților a fost << să aștepte cu răbdare >>.

Potrivit presei internaționale, cei care aveau mai puțin de 7.400 de dolari în bancă, au putut retrage banii zilele trecute, dar ceilalți încă așteaptă. O anchetă în acest caz este în plină desfășurare.

Tanks are being put on the streets in China to protect the banks.



This is because the Henan branch of the Bank of China declaring that people's savings in their branch are now 'investment products' and can't be withdrawn.



