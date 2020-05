China anunță primul caz de infectare cu COVID-19 în Wuhan, după peste 30 de zile fără noi confirmări

Wuhan este considerată o zonă cu risc "scăzut" de la ridicarea carantinei pe 8 aprilie şi activitatea se reia aici progresiv.

Pacientul confirmat cu COVID-19 este în stare critică, iar soția acestuia este tot pozitivă, dar nu are simptome, potrivit CNN. Cei doi trăiesc într-un cartier di nWuhan unde au mai fost raportate 20 de noi cazuri de infectii COVID. Dintre acestia, cinci sunt asimptomatici, printre care si sotia celui in stare critica. Pacientii care sunt asimptomatici nu sunt inclusi in statistica de cazuri confirmate de COVID de Comisia nationala de sanatate din China.

Wuhan a fost redeschis după 76 de zile de carantină totală, pe 8 aprilie. În oraș au fost confirmate 50.334 de cazuri, bilant total, potrivit Comisiei de Sănătate.

Nu au fost anuntate noi decese. Bilanțul morților din cauza infectării cu COVID-19 de la începutul epidemiei in China a trecut de 4.600, potrivit Worldometer au murit 4.633 de oameni, in timp ce John Hopkins arată un bilanț mai mare cu patru decese - 4.637.

Numarul total de cazuri de coronavirus in China a ajuns până duminică la 82.901, potrivit centralizării Worldometer, în timp ce Johns Hopkins apreciază un număr mai mare de infectări - 83.994.

Primele informatii publice despre cazurile de coronavirus din China au apărut in luna decembrie 2019. Organizația Mondială a Sănătății anunța pe 9 ianuarie despre existența unui nou coronavirus, în Wuhan. În aceeasi zi era anuntat primul deces în Wuhan, anunțul fiind făcut după două zile, pe 11 ianuarie. După 10 zile, pe 21 ianuarie era identificat primul caz de infectare cu coronavirus în afara Asiei, în statul Washington, SUA. Până în acel moment mai fuseseră depistate cazuri în Thailanda, Singapore, Vietnam, Japonia. La sfârșitul lunii, OMS declară că epidemia de coronavirus este o urgență de sănătate publică internațională, după ce coronavirusul ajunsese deja în Europa. Abia în 11 martie, OMS declară pandemie de coronavirus, după ce Italia inregistra deja 10.000 de cazuri.