China a furnizat Ucrainei zeci de mii de drone pentru atacuri asupra Rusiei

Ucraina a găsit modalități de a achiziționa zeci de mii de drone, precum și de a stabili un flux de piese de schimb pentru acestea din China, scrie The Wall Street Journal. Achizitionam in principal produse finite, in primul rand de la SZ DJI Technology, de la magazine si furnizori. În plus, componentele chinezești sunt folosite în dronele autoproduse, care cresc într-un ritm rapid.

Potrivit lui Georgiy Tskhakai, consilier de apărare la Ministerul Transformării Digitale al Ucrainei, în ultimul an și jumătate, numărul producătorilor de drone din țară a crescut de la șapte la aproape 300. Sute de mii de dispozitive simple, ieftine, care pot transporta explozivii sunt produși în moduri artizanale și industriale.

În fiecare lună, Forțele Armate ucrainene folosesc aproximativ 10.000 de drone pe câmpul de luptă. DJI a declarat pentru WSJ că încearcă să limiteze utilizarea militară a produselor sale, dar nu poate controla utilizarea acestora după cumpărare.

Interdicția de către SUA a utilizării dronelor DJI pentru armată, precum și a componentelor chinezești în principiu în producția propriilor drone, a devenit unul dintre motivele pentru care dronele americane sunt prea scumpe. Deși Statele Unite au încercat să aprovizioneze Ucraina, multe drone comerciale americane costă cu zeci de mii de dolari mai mult decât modelele chinezești. Ucraina ar dori să testeze și să utilizeze mai multe drone americane, dar „încă căutăm soluții mai rentabile”, a declarat pentru WSJ ministrul adjunct al transformării digitale, Georgy Dubinsky.

În plus, fiecare actualizare a software-ului dronei necesită aprobarea Pentagonului. Cu toate acestea, situația de pe câmpul de luptă se schimbă atât de repede încât programatorii și inginerii trebuie să facă constant ajustări la modelele lor. „Ceea ce zboară astăzi nu va putea zbura mâine”, spune Dubinsky. „Trebuie să ne adaptăm rapid la tehnologiile emergente. Ciclul de inovare în acest război este foarte scurt.”

În Statele Unite, câteva sute de startup-uri dezvoltă drone mici, unele dintre ele susținute de Pentagon. Dar dispozitivele destinate utilizării comerciale (care este ceea ce fac în principal producătorii) s-au dovedit dificil de convertit în scopuri militare. Drept urmare, SUA nu au o prezență semnificativă în primul război cu drone.

Dronele americane sunt scumpe, greșite, rezistente slab la războiul electronic și nu sunt întotdeauna capabile să ducă la bun sfârșit misiunea și să îndeplinească sarcina în conformitate cu parametrii declarați, liderii startup-urilor și fostul personal militar din Statele Unite, operatorii de drone pe linia frontului iar oficialii din Ucraina au declarat pentru WSJ.

„Reputația generală a fiecărei clase de drone americane din Ucraina este că nu funcționează la fel de bine ca alte sisteme”, a recunoscut Adam Bry, CEO al startup-ului Skydio din Silicon Valley, care a trimis sute dintre cele mai bune drone ale sale în Ucraina la începutul războiului. . Dar dispozitivele sale „nu au avut prea mult succes în prima linie”, a spus el.

De atunci, angajații Skydio au călătorit în Ucraina de 17 ori, iar noile drone sunt construite pe baza opiniilor și nevoilor forțelor militare și de securitate ucrainene, mai degrabă decât a cerințelor Pentagonului, spune Bry.

Companii mari precum Palantir și Microsoft, câțiva miliardari americani, precum și startup-uri și antreprenori din America de Nord, Europa și Australia ajută Ucraina să dezvolte drone și software pentru ei, scrie The Washington Post .