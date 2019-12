CFR Infrastructură, pierderi de 30% din finanțarea europeană pe ruta Brașov-Sighișoara

Pentru cele două tronsoane feroviare Brașov- Apața și Cața Sighișoara, Comisia Europeană a acceptat totuși o amânare cu doi ani astfel încât să se asigure circa 70% din finanțarea inițială, a anunțat conducerea CFR Infrastructură.

„Cele trei loturi au fost în procedură de licitaţie lansate undeva în 2016, lotul I şi III şi în 2017, lotul II. Am ajuns în faza de contestaţie, în instanţele noastre. Am făcut un exerciţiu de fazare, am reuşit să asigurăm pentru lotul I şi III o finanţare de 70% din valoarea iniţial contractată, undeva spre 600 milioane de euro”, a explicat directorul general CFR Infrastructură, Marius Chiper, potrivit RRA.

Semnarea contractelor pentru loturile Brașov-Apața respectiv Cața –Sighișoara va avea loc până în luna februarie 2020

Chiper a mai precizat că CFR Infrastructură se bazează ca va finaliza contestaţiile în instanţă şi va reuși să semneze contractele până în luna februarie 2020.

Și pentru lotul feroviar dintre Apața și Cața de pe ruta Brașov –Sighișoara, Comisia Europeană a acceptat prelungirea termenului de contractare cu doi ani și va asigura 92% din costul total care este estimat la 2,7 miliarde lei.

Coridorul Brașov- Sighișoara – Curtici este singura magistrală din țară care se modernizează cu finanțare europeană.

Între Brașov și Sighișoara, trenurile circulă din 1873 și, dacă la început drumul dura șase ore, spre 1910 cele mai rapide trenuri Expres ajungeau să facă sub trei ore. În 1970 trenurile Rapide reușeau să parcurgă cei 130 km într-o oră și 37 de minute, iar în 2005 trenurile făceau puțin peste 100 de minute. În prezent, drumul durează între 160 și 250 de minute, iar după lucrări timpii ar trebui să scadă până la un nivel de 47 de minute pentru trenurile cele mai rapide.

Restricțiile de viteză s-au înmulțit în ultimii 10 ani, iar timpii au crescut. Trenurile IR de acum ajung să facă tot cât făceau acum 30 de ani "personalele" care opreau în toate stațiile. Cel mai rapid tren de acum face cu 55 de minute mai mult decât făceau trenurile rapide în 2005. Între Brașov și Sighișoara sunt 20 de gări, dublu față de acum 145 de ani.