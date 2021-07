"Avem doar promisiuni, dar bolile noastre nu pot fi tratate cu promisiuni, ci cu medicamente. Medicamente care au dispărut din România din cauza politicilor proaste ale Ministrului Sănătății. Și nu răspunde nimeni. Nu răspunde absolut nimeni. Medicamente vitale dacă se întrerupe tratamentul la un pacient cu o formă de leucemie, în două săptămâni acel pacient moare. Din ianuarie sesizăm lipsa medicamentului pentru această formă de leucemie și nimeni nu a luat atitudine. A mai ieșit doamna ministru și a afirmat că a aflat de la bolnavi că nu sunt medicamente. Dumneaei nu știa. Nu știa? Ministerul este responsabil pentru asigurarea continuității tratamentelor la pacienții cronici în România. El are această responsabilitate și spune doamna ministru că a aflat de la pacienți?! Este jenant. Ce a făcut USR-ul și cu PLUS-ul, cum se mai numesc acești indivizi care conduc sistemul de sănătate, nu a făcut niciun guvern până acum. Au bulversat totul. Absolut totul, culminând cu acea coplată introdusă în sistemul de sănătate, adică introducerea mâinii adânc în buzunarul pacientului. După ce nu are medicamente, îi mai iei și bani. După ce pensionarii sunt condamnați la moarte pentru că nu au bani să își cumpere medicamentele vitale, pentru că pensiile lor sunt de tot râsul, nici nu își pot asigura traiul de azi pe mâine, d-apăi să își mai asigure și medicația necesară tratamentelor vitale. Deci „Crimă cu premeditare”, în romanul ăsta jucăm acum. În filmul acesta jucăm acum. Cine are bani trăiește, cine nu are bani moare”, a declarat președintele Alianței Bolnavilor Cronici din România, Cezar Irimia la emisiunea 100%, la Realitatea PLUS.

