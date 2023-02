Cercetătorul Frank Hoogerbeets a postat pe pagina sa de Twitter, pe data de 4 februarie, următorul text: ”Mai devreme sau mai târziu va avea loc un cutremur cu magnitudinea 7,5 în această regiune (centru-sud Turcia, Iordania, Siria, Liban)”

Inițial luată în seamă doar de colegii săi cercetători și de pasionații de seismologie, postarea a devenit virală ulterior, după producerea tragicelor evenimente din Turcia. Până în prezent a reușit să strângă peste 32 de milioane de vizualizări și peste 33.000 de distribuiri. Un utilizator a remarcat că Hoogerbeets „a prezis cu exactitate zona exactă și aproape magnitudinea exactă” a cutremurului.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV