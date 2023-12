„Având în vedere interesul public manifestat privind dosarul având ca obiect incediul care a avut loc la Complexul turistic ”Ferma Dacilor”, situat în comuna Gura Vadului, sat Tohani, jud. Prahova, Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 26.12.2023, ora 06.00, organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul de Investigații Criminale au fost sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 cu privire la faptul că, la Complexul turistic ”Ferma Dacilor”, din comuna Gura Vadului, sat Tohani, jud. Prahova, a izbucnit un incendiu, la fața locului intervenind mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență care au lichidat incendiul.

Cu privire la cele sesizate, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil a fost înregistrat un dosar penal, în vederea efectuării de cercetări. La aceeași dată, ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, în cauză fiind efectuate cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, faptă prev. de art. 255 alin. 1 și 2 Cod penal, raportal la art. 254 alin. 2 Cod penal, și ucidere din culpă, faptă prev. și ped. de art. 192 alin. 2 și 3 Cod penal. Sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova fost începută cercetarea la fața locului, fiind cooptați ofițeri de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Prahova, experți din cadrul INSEMEX, inspectori de inspecția muncii precum și specialiști din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții.

Din primele cercetări a rezultat faptul că în incendiu ar fi fost surprinse mai multe persoane, în cazul a șapte dintre acestea, 3 minori și 4 majori, intervenind decesul, o a opta persoană nefiind găsită până în prezent, iar alte două persoane fiind transportate la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale. De asemenea, în urma incendiului au fost provocate distrugerea și degradarea unor bunuri imobile și mobile, precum și a unor lucrări, echipamente, instalații sau componente ale acestora. Cercetările, inclusiv cercetarea la fața locului, sunt în desfășurare, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, pe măsura derulării anchetei urmând a fi informată opinia publică”, au transmis, miercuri, reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.