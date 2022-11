Ingredientele de care ar trebui sa te feresti

Nitritul de sodiu (E250) - folosit pentru a conserva produsele din carne, nitritul de sodiu este poate cel mai cancerigen conservant chimic din alimentele noastre. E250 este cel mai adesea prezent in mezeluri, pateuri, dar si unele conserve de peste.

Uleiurile hidrogenate - pot cauza boli ale inimii, dar si deficiente nutritionale. Le intalnim cel mai adesea in margarina, cremele de branza si majoritatea semipreparatelor. Tot uleiurile hidrogenate sunt responsabile si pentru imbatranirea prematura a pielii, spun specialistii.

Excitotoxinele - dintre acestea amintim monoglutamatul de sodiu sau aspartamul. Sunt acele substante care provoaca depententa de gust. Mai exact, le putem gasi atat in carnea procesata, in semipreparate, in mancarea fast food, in unele dulciuri, cat si in sucuri sau chipsuri. Aceste substante stimuleaza celulele nervoase agresandu-le si pot provoca o serie mare de afectiuni grave - de la probleme cardiace, pana la probleme respiratorii, dermatologice, gastrointestinale si chiar modificari de comportament.



Aromele - una dintre cele mai populare arome din diverse alimente, aroma sintetica de capsuni este obtinuta cu ajutorul a zeci de substante chimice. Pe langa faptul ca unele dintre acestea sunt cancerigene, ele pot fi cauza mai multor boli, de cele mai multe ori de natura gastrointestinala.



Acidul carminic - cunoscut si ca extract cochineal sau carmin, acidul carminic este de fapt un colorant in nuante de rosu. Il intalnim cel mai adesea in unele iaurturi sau sucuri, pentru a le colora cat mai atragator in roz. Partea mai putin atragatoare a acidului carminic este aceea ca el se obtine din ... insecte. Substanta de baza de culoare rosie nu este altceva decat o pudra obtinuta din uscarea insectelor numite Dactylopius Coccus Costa, insecte care se hranesc cu fructe rosii de cactus. Acidul carminic este periculos pentru ca din interactiunea cu alte substante, el poate deveni cancerigen.

Bisulfitul de sodiu - il consumi fara sa stii in unele tipuri de chipsuri, in alimente semipreparate, dar si in vinuri. Totodata, bisulfitul de sodiu poate fi prezent si in detergentul tau de toaleta sau produsele de curatare. Desigur, in cantitati considerabil mai mari, insa asta nu il face deloc sanatos. Cu toate ca in trecut a fost interzis in America, bisulfitul de sodiu ramane prezent in alimentatia noastra, desi reprezinta un risc foarte mare pentru persoanele astmatice si nu numai.

Parabenii - unul dintre acestia, metilparabenul, se gaseste in foarte multe produse atat alimentare, cat si cosmetice. Mai exact, il poti intalni in carnea procesata, in semipreparate, in chipsuri sau dulciuri. Cu toate ca despre aceasta categorie de conservanti se spune ca nu ar fi periculosi, in ultimul timp din ce in ce mai multe voci spun ca ar exista o legatura intre parabeni si cancerul la san.