Patru femei au murit, după ce o clădire s-a prăbușit în cartierul al-Attarin din Alexandria, situată în nordul Egiptului, scrie Egypt Independent.

Forțele de Protecție Civilă din Alexandria au declarat că au reușit să recupereze cadavrul celei de-a patra victime sâmbătă dimineață.

Alte trei persoane au supraviețuit, iar o femeie de 70 de ani a fost rănită și transferată la un spital local.

Șeful districtului central din Alexandria, Ragab al-Naqidi, a declarat că acea clădire are un aviz de restaurare emis în 2018 și o decizie de eliminare a celui de-al cincilea etaj.

El a adăugat că locuitorii proprietății prăbușite au fost adăpostiți într-o școală ce apariține Direcției de Solidaritate Socială din Alexandria.

#Egypt

The collapse of a building in the Attarin neighborhood in #Alexandria today and buried many of its residents under the rubble, and due to the neglect of the regime, many citizens have been killed in recent years pic.twitter.com/80oYSVEYEM