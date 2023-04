„Recomandarea cu mancarea foarte greu de digerat din perioada Pastilor trebuie sa se faca treptat. De aceea, in cele trei zile de sarbatoare, consumul va fi esalonat. Nu trebuie sa asociem toate mancarurile grele, caracteristice sarbatorii de Pasti la o masa. Nu este recomandat sa amestecam la aceeasi masa drob, ciorba si friptura de miel, stufat si cozonac, chiar daca aceasta dureaza cinci ore”, spunea dr Menci.

„Putem incepe masa cu salata de cruditati sau verdeturi specifice anotimpului, adica urzici, leurda, papadie. Acestea sunt foarte sanatoase, avand efecte detoxifiante foarte puternice. Apoi sa ne rezervam o portie de drob, dupa care facem o pauza de o ora in care bem ceai sau alta bautura nealcoolica si ne plimbam, facem miscare. Dupa o ora mancam un alt fel, de exemplu friptura, la care asociem legume la gratar”, a explicat el.

De asemenea, persoanele care au probleme de sănătate și suferă de afecțiuni ale rinichilor, ficatului, pancreasului sau boli cardio-vasculare ar trebui să înlocuiască carnea de miel cu cea de curcan sau cu pește.

„Exista meniuri in care mielul poate fi inlocuit cu carne de curcan bine preparat sau peste, cel mai vechi simbol al crestinismului. Pentru a ne simti confortabil, trebuie sa fim mai moderati si sa respectam cateva indicatii care ne vor da satifactia unui Paste fericit. De asemenea, sa avem grija ca si apa poate sa ne faca rau, de aceea nu se bea in timpul mesei, un consum prea mare ar putea sa inrautateasca digestia. Pentru a evita problemele digestive, este bine ca orice om sa aiba in casa suplimente alimentare cu enzime digestive cu saruri biliare sau fructe cum ar fi ananans crud si kiwi, care contin enzime ce usureaza digestia. Inca un sfat, si cei care nu au tinut post trebuie sa fie prudenti, pentru ca, de sarbatori, se cam sare calul si ajungem de la bal la spital”, a spus acesta.