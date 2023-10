Este esential ca oamenii sa-si descifreze ceea ce le spun instinctele cand se afla intr-o anumita situatie, nodul in stomac, o epuizare brusca ori dorinta puternica de a oferi un ajutor persoanei din apropiere ar putea insemna mult mai mult decat crezi.

Iata 5 instincte pe care sa nu le ignori

Nu ma simt bine

Daca ceva din corpul tau nu se simte bine ar trebui sa pleci urechea spre acest sentiment inainte de a fi prea tarziu. Multi oameni ignora aceste semnale subtile transmise de organismele lor si sfarsesc trezindu-se in fata cu probleme mult mai mari decat ar fi crezut la inceput. Corpul tau stie in mod instinctiv cand ceva nu este in regula si acele semnale de avertizare iti transmit ca trebuie sa cercetezi mai adanc lucrurile pentru a afla ce incearca intuitia sa-ti spuna. Nu ezita niciodata sa treci la actiune daca ai acest sentiment – corpul uman comunica cu noi surprinzator de des prin puterea intuitiei.

In acelasi timp, fii atent cum te simti de fiecare data cand interactionezi cu cineva. De simti secatuit, anxios ori depresiv? Aceste sentimente ies la suprafata cum un motiv – prin ascultarea intuitiei vei descoperi care sunt persoanele din viata ta care iti fura energia si care te energizeaza.

Intuitia iti vorbeste prin diverse cai, asa ca niciodata nu ignora aceste sentimente, indiferent de cat de subtile sunt.

Aceasta situatie pare periculoasa

Ai vazut vreodata filmul Destinatie Finala, in care unul dintre personaje avea viziuni intense chiar inainte ca ceva rau sa se intample? Aceste pelicule indiferent ca o fac intentionat sau nu arata rolul pe care intuitia il poate juca in situatiile primejdioase.

Spre exemplu, poate ca in timp ce mergi la magazinul din apropiere intalnesti privirea unei persoane si instant ai un sentiment neplacut. Sa presupunem ca incepe sa te urmareasca discret in timp ce ii continui drumul, apoi te urmeaza in interior fara insa sa cumpere nimic. Apoi, iti sare in ochi faptul ca necunoscutul pleaca afara fara insa sa se departeze prea mult de magazin si simti instinctiv ca daca te duci la masina te vei pune intr-o situatie periculoasa, scrie Sfatul Parintilor. Poate ca persoana in cauza nu-ti ameninta viata in mod direct insa intuitia iti spune sa nu parasesti magazinul fara sa vorbesti cu managerul ori fara sa suni la politie.

Mecanismul lupta ori fugi a fost proiectat pentru a te avertiza de un pericol imediat asa ca trebuie sa actionezi imediat pe baza acestui sentiment. Chiar daca instinctul poate gresi uneori trebuie sa-l asculti in orice situatie pentru ca s-ar putea sa-ti salveze viata.

Ar trebui sa ajuti aceasta persoana

Instinctul nu functioneaza doar in situatiile negative. Cum toti provenim din aceeasi sursa, avem legaturi directe cu ceilalti asa ca putem simti cand cineva are nevoie de ajutor. Avem abilitatea extraordinara de a citi energia celorlati prin evaluarea expresiilor faciale, limbajului trupului ori pur si simplu in functie de cum te simti in preajma sa. Ai observat vreodata ca toata lumea se grabeste sa ofere ajutor dupa un dezastru, fie el natural ori creat de om? Aceasta dorinta puternica de a sustine pe ceilalti ajuta evolutia umana ca specie, pana la urma cand oamenii isi paraseau pamanturile depindeau de ceilalti pentru a supravietui. Unii cautau lemne pentru foc si adapost in vreme ce altii cautau hrana pentru ei si pentru ceilalti. Se ajutau reciproc nu doar din necesitate ci si dintr-o intelegere profunda a faptului ca oamenii trebuie sa simta ca sunt protejati si ingrijiti.

Ofera ajutor chiar daca persoana in cauza nu il cere – indiciile nonverbale pot dezvalui mai multe, in asemenea momente, decat o fac vorbele.

Pentru mine este foarte usor

Ganditul in exces poate, adesea, cauza probleme care initial nu existau, in special cand este vorba despre talentele naturale. Poate ca ai exersat saptamani intregi pentru a juca intr-o piesa de teatru, fiecare miscare, fiecare cuvant, fiecare nuanta din ton – totul parea ca merge ca pe roate. Apoi, cand te afli pe scena, ai uitat brusc tot ce repetasei. Ori poate ca ai devenit starul echipei de fotbal din scoala ta, insa te concentrezi prea mult pe ceea ce ai de facut si nu-ti mai iese nimic, nicio pasa, niciun dribling, nu pot marca niciun singur gol.

Oameni cu talente extraordinare se blocheaza, adesea, cand este timpul sa arate ce pot si totul este din cauza pentru ca se gandesc prea mult la ceea ce au de facut. Dau prea multa atentie gandurilor in loc sa lase instinctele sa intre in scena. Daca ceva ti se pare usor, lasa mintea sa se concentreze pe altceva, spre exemplu asupra unei melodii, o amintire care te face fericit si lasa-te condus de instincte.

Totul pare in regula

Indiferent ca este vorba despre schimbarea carierei, alegerea urmatorului/ei iubit/a ori sa decizi unde sa locuiesti, intuitia joaca un rol mult mai mare decat gandirea rationala in luarea acestor decizii. Cand iei aceste hotarari care iti schimba viata, totul se face in functie de ce simti in legatura cu ele. Gandeste-te la urmatorul lucru: oamenii adauga ori scot lucruri din viata lor pentru a se simti bine. Spre exemplu, daca obtii 100.000 de lei anual la un job care te face nefericit mai degraba il pastrezi ori mergi la slujba visurilor tale insa din care vei obtine doar 60.000 de lei? Intinctul iti va spune sa faci ceea ce iti creeaza bucurie si sa castigi mai putini bani decat sa stai la un loc de munca unde simti ca mori incetul cu incetul.

Data viitoare cand mai ai de luat o decizie importanta, asculta-ti intuitia – te va ajuta sa alegi cea mai buna solutie pentru tine.

