Renate Weber a făcut primele declarații la Realitatea PLUS după decizia CCR, care a considerat neconstituțională revocarea sa.

Renate Weber a declarat, marți, la Realitatea PLUS, după anunțul privind neconstituționalitatea demiterii sale că „așa era corect. Că într-adevăr tot ce s-a întâmplat în Parlament au fost numai abuzuri savarsite de parlamentarii majoritari in comisiile juridice si in plen”.

Totuși, Weber nu a dorit să comenteze pe marginea anunțului privind decizia CCR spunând că așteaptă comunicatul cu minuta.

„Cred ca in acest moment nu mai avem de asteptat prea mult, CCR va da un comunicat. Nu as vrea sa speculam in acest moment”, a mai declarat Renate Weber la Realitatea PLUS.

CE va face Weber dacă CCR decide revenirea sa ca Avocat al Poporului

„Daca va spune, va decide Curtea continuarea mandatului, eu ma intorc la locul meu de munca iar procedurile demarate in Parlament se vor opri aici. Dar trebuie să văd minuta și ulterior motivarea Curții”, a precizat Renate Weber.

Renate Weber, dezvăluiri despre MIZA revocării sale

„Am deranjat foarte mult când am atacat la CCR Ordonanța de Urgență prin care spitalele private capatau un acces necontrolat si o competitie neloiala cu spitalele publice la fondurile publice si cred ca rolul Avocatului Poporului nu este de a sustine neconditionat orice se intâmplă la guvernare, din contră, e garantul în relați cu oamenii. (...) Asta trebuie sa faca un mediator - ombudsman”, a declarat Weber.

Aceleași afirmații le-a făcut Renate Weber și pe 16 iunie după revocarea decisă de majoritatea din Parlament.

„Eu am intrat în coliziune în calitatea de Avocat al poporului cu guvernul de la acea dată (condus de Ludovic Orban – n.red.) atunci când am atacat la Curtea Constituțională o ordonanță de urgență din cele 25 adoptate într-o seară, prin care spitalelor private li se permitea să aibă acces la fonduri publice, dar un acces care nu era controlat decât de ministru, prin simpla lui semnătură pusă pe solicitarea spitalului. Or asta, în termen mediu și lung, ducea, evident, la o scădere a capacității spitalelor publice de a se ocupa de servicii de calitate și înțeleg că atunci am atacat la CCR, cu unanimitate CCR ne-a dat dreptate. Dar înțeleg că exact acum se discută o nouă ordonanță de urgență pe aceeași linie”, a declarat Weber după revocarea sa și a adăugat că este „convinsă că de fapt de acolo a plecat această dorință nestăvilită de a scăpa de un Avocat al poporului care a înțeles să își ia în serios menirea, competențele”.

Va mai fi sau nu imparțială Renate Weber dacă revine ca Avocat al Poporului

Întrebată cum își va putea păstra rolul imparțial de mediator după conflictul pe care l-a avut cu cei de la guvernare, Renate Weber a menționat, marți, la Realitatea PLUS, că „imparțialitatea cuiva tine numai de persoana respectivă și de felul in care cine indeplineste această functie intelege sa-si indeplinească mandatul”.

Aceasta a adus grave acuzații actualei guvernări, a partidelor din coaliție: „Anul acesta am asistat la un atac fara precedent la adresa instituției Avocatului Poporului, nu numai la adresa mea, și sper ca pri ndecizia Curții să se clarifice acest aspect”.

