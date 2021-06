”Suntem colegi de partid, colaborăm, am participat la ședința coaliției ieri. Cu siguranță, comunicăm de fiecare dată când este necesar, am comunicat constant”, a răspuns Orban după ce a fost întrebat ce relație are cu premierul.

Despre activitatea guvernului și cea a lui Florin Cîțu, liderul PNL a subliniat că au trecut doar șase luni de când condus țara și că, dacă mai există neînțelegeri, acestea se reglează pe parcurs.

”Așa cum v-am spus și despre remaniere... suntem la doar 6 luni de guvernare. Este un guvern de coaliție, care se bazează pe susținerea a trei formațiuni politice și a grupului minorităților, Lucrurile se regrează pe parcurs. Sunt inerente anumite strategii și dispute, dar se vor regla pe parcurs.

Am apărat guvernul și niciun parlamentar PNL nu a votat moțiunea de cenzură”, a spus Orban.

În legătură cu posibilele remanieri, liderul PNL a spus că nu l-a auzit pe premier să vorbească despre acest lucru în prezența sa.

Camera Deputaţilor şi Senatul au respins, marţi, moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi intitulată "România eşuată. Recordul "fantastic" al Guvernului Cîţu". Pentru moțiune au votat 201 parlamentari, fiind necesare 234 de voturi pentru a trece.