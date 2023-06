Cel mai indicat este sa fie consumat in stare cruda deoarece componenta sa activa, alcilina, isi pierde proprietatile atunci cand este gatit.

Usturoiul crud te poate ajuta in privinta multor afectiuni medicale si este recomandat si de medici.

Acesta face minuni si in intarirea sistemului imunitar si ajuta la detoxifierea organismului, dar si in ceea ce priveste pierderea in greutate.

Cum folosești usturoiul ca să slăbești

Trebuie sa zdrobesti usturoiul, sa il tai foarte marunt si sa il lasi sa stea timp de 15 minute inainte de a-l manca. Este indicat sa il consumi pe stomacul gol, deoarece corpul poate absorbi mult mai usor nutrientii.

Ia 2-3 catei de usturoi si amesteca-i bine cu o lingura de miere.

Consuma acest amestec in fiecare zi. Dupa cateva zile, vei observa ca te vei simti mult mai energic si vei fi mai sanatos. Dupa sapte zile, vei observa si ca ai dat jos cateva kilograme bune.