La fel ca la celelalte tipuri de miere, cea de salcâm este derivată din nectarul florilor acestui arbore.

Mierea de salcâm este populară în întreaga lume, nu doar pentru gustul extrem de bun, ci și pentru varietatea de beneficii pe care le oferă. Mierea de salcâm oferă mulți antioxidanti necesari, care pot contribui la potențialele sale beneficii pentru organism. Principalii antioxidanți din mierea de salcâm sunt flavonoidele. Deși mulți specialiști recomandă consumul de miere pe somtacul gol, dimineața, consumul de miere de salcâm seara poate avea numeroase alte beneficii.

Dacă intorducem în alimentația noastră antioxidanții prezentați mai sus, vom reduce riscul de afecțiuni cronice, printre care boli de inimă sau diverse alte tipuri de cancer. De asemenea, un alt beneficiu al mierii de salcâm este faptul că este bogată beta-caroten, un tip de pigment vegetal cu proprietati antioxidante puternice. Dacă introducem în alimentația noastră alimente bogate în beta-caroten, se vor îmbunătății funcțiile creierului, dar și pielea noastră va fi mai sănătoasă.

Deși multe persoane evită să consume dulciuri seara, pentru a își menține o siluetă impecabilă, este bine de știut faptul că mierea este un tip de dulce sănătos. O lingură de miere de salcâm, adică mai exact 21 de grame conține aproximativ 60 de calorii și 17 grame de zahăr. Aceasta poate fi consumată sub diverse forme seara. Poți pur și simplu să mănânci o linguriță de miere de salcâm înainte de somn, sau să o introduci în alimentele pe care le mănânci la cină, pe post de topping.

Așadar, poți adăuga mierea de salcâm într-un iaurt cu fructe sau într-o salată. Totuși, dacă nu obișnuiești să mănânci seara sau pur și simplu nu dorești să asociezi mierea cu diverse alte preparate, există o soluție care cu siguranță va fi potrivită: adaugă mierea într-un ceai cald, pe care să îl bei seara. Nu doar că te vei bucura de beneficiile mierii de salcâm, dar și de liniștirea și relaxarea pe care ți-o oferă ceaiul.

Acesta poate fi de tei, mușețel, mentă, fructe sau orice alt sortiment pe care îl dorești, însă evită consumul de ceai verde sau negru seara, deoarece îți va da o stare de agitație, de care nu ai nevoie înainte de somn.

Ce alte beneficii are mierea de salcâm

Orice tip de miere are numeroase beneficii, însă cea de salcâm este perfectă pentru sănătatea ta. Pe lângă beneficiile enumerate mai sus, mierea de salcâm are și proprietăți antibacteriene. Aceasta conține componentele necesare pentru a produce și elibera cantități mici de peroxid de hidrogen. Acesta este un tip de acid care omoară diverse tipuri de bacterii. Datorită proprietăților antioxidante și antibacteriene pe care le are, mierea de salcâm este folosită și pentru tratarea rănilor și prevenirea contaminării cu infecții bacteriene.

Citește continuarea aici