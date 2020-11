Ce se întâmplă cu prețurile la alimente la sfârșitul acestui an - Prognoza specialiștilor

Multă lume este speriată de posibilitatea ca prețurile să crească pentru alimentele de bază la sfârșitul acestui an. Totuși, situația nu este atât de gravă. Conform prognozelor făcute de specialiști există șanse minime ca prețurile pentru principalele alimente să crească în această perioadă de iarnă.

"Părerea mea sincera este ca nu vom asista la modificari semnificative de pret, cel putin nu pana la sfarsitul acestui an. Carne, branza si lactate nu exista nicio previziune de scumpire pana la sfarsitul acestui an. Sunt foarte multi producatori care striga cu abnegatie ca vor creste preturile in speranta ca vor putea mari artificial preturile", explică Sorin Minea, presedinte Romalimenta, pentru Realitatea PLUS.