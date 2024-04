Premierul Marcel Ciolacu a declarat că proiectul autostrăzii Comarnic-Braşov poate fi realizat numai în baza unui parteneriat public-privat.

„Este unul dintre proiectele prezentate de către domnul ministru, am prezentat şi eu în conferinţa de presă cu premierul din Qatar în ceea ce priveşte Comarnic-Braşov. Comarnic-Braşov, din punctul meu de vedere şi al ministrului Transporturilor, nu se poate decât prin parteneriat public-privat cu un fond de investiţii”, a declarat Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă susţinută, miercuri la Doha.

El a detaliat discuţiile avute în Qatar pe temele economice de interes pentru România.

„Am avut aplicat în direcţia economică, unde am stabilit foarte clar să creăm un comitet într-o lună de zile, având şi un termen foarte fix, şi împreună cu domnii miniştri am avut în continuare întâlniri cu oamenii de afaceri, am avut întâlniri cu Fondul Suveran din Qatar, unul dintre cele mai mari fonduri suverane din lume, şi o întâlnire cu oamenii de afaceri, industriaşi de această dată, şi am prezentat toate oportunităţile de afaceri din România, dar şi din Qatar pentru oamenii de afaceri din România”, a explicat liderul PSD.

Prim-ministrul a mai anunţat că urmează ca împreună cu cei de la Camera de Comerţ să aibă o întâlnire aplicată pentru a forma o echipă tehnică de lucru care să dezbată pe marginea unor proiecte în valoare totală de aproximativ 15 miliarde de euro, atât în industrie, cât şi în infrastructură.

„Normal că zona de energie a fost cea mai solicitată, digitalizarea, infrastructura, Portul Constanţa şi unde nu acoperim din fonduri europene sau din bugetul de stat, zona de agricultură, nevoia de îngrăşăminte şi după anul 2026 şi în zona de economie au fost discuţii şi în ceea ce priveşte turismul”, a conchis Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu a avut, în cadrul vizitei oficiale în Qatar, o întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din această ţară, precum şi cu reprezentanţi ai Autorităţii de Investiţii (QIA) şi cu cei ai Qatari Industrial Manufacturing, în care a discutat despre investiţii majore în infrastructură, energie, agricultură şi alte sectoare economice de interes, precum Portul Constanţa, Aeroportul Internaţional Traian Vuia din Timişoara, Autostrada Comarnic-Braşov şi modernizarea căii ferate Predeal-Braşov.

Astfel, şeful Executivului român a avut întrevederi cu Şeicul Faisal bin Qassim al-Thani, preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Qatar, cu reprezentanţii Autorităţii de Investiţii din Qatar (QIA), fondul suveran de investiţii al Statului Qatar, şi cu cei ai Qatari Industrial Manufacturing, în cadrul cărora au fost aduse în discuţie interesele comune şi posibilităţile de cooperare.